''Ekonomi toparlanıyor burnunu yukarı dikti''

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club, iş dünyasının liderlerini buluşturdu. Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘CEO Agenda 2020’ toplantısında, Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin CEO’ları, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 beklentilerini paylaştı. Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, geçen yıl bu zamanları ‘kuvvetli bir sis vardı’ diye tanımlayarak, bugüne gelindiğinde toparlanmanın başladığını söyledi. Yüngül “Kötü günleri geride bıraktık, umutluyuz. İç piyasa toparlanmaya başladı, hızlı düşer hızlı toparlanır. 2020’nin Haziran’ından sonra toparlanma daha da hızlanır, şu an burnunu yukarı dikti” diye konuştu.

400 MİLYON $ YATIRIM

“Şirket olarak yanıldığımız taraflar oldu” diyen Yüngül şunları söyledi: “2019 ile ilgili kurlarda yanıldık. İç piyasada yüzde 10-15 düşeriz diye düşünüyorduk, özellikle Vestel’in ve tekstilin iç pazar satışlarında yüzde 25-30’lar düştü. İhracata saldırdık, bu açığı fazlasıyla kapattık. 2019’da ihracatta zorlaştı, 2019 her şeyiyle zor geçti. Dün ekim ayı sonuçlarını aldık, EBITDA açısından çok kötü değil ama finansman maliyetleri ciddi miktarda arttı. Şirket olarak mevcut hayatı devam ettirecek yatırımlar dışında fazla bir şey yapmadık, erteledik” dedi. Enerjide Türkiye’de dağıtım bölgeleri dışında şu an planladıkları bir şey olmadığına dikkati çeken Yüngül “Madencilik yatırımında özellikle nikel sulfat, kobalt sulfat yatırımına başlıyoruz. Bunun finansmanını da yaptık, aşağı yukarı bu yatırımlara yönelik 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Kapasiteyi artırmak için de 400 milyon dolarlık yatırımı planladık, bunları da yapacağız” diye konuştu.

‘FIRTINA GİBİ GEÇTİ’

Toplantı kapsamında düzenlenen panelde konuşan Eczacıbaşı Holding CEO’su Atalay Gümrah, 2019’un, belirsizlikleri yönettikleri bir yıl olarak geçtiğini belirterek, “Çünkü dünyada da öngörülebilirlik son derece azaldı. Çeyreksel, aylık tahminlerle yoğun bir yıl geçirdik” dedi. Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü de 2018 yılında 2019’u planlarken muhafazakar bir öngörüyle holdingde çok fazla büyüme öngörmediklerini belirterek, “2019 için bizim en önemli konularımızdan bir tanesi sahayı muhafaza etmekti, muhafazakar bir bütçe yaptık” diye konuştu. Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ise 2019’un fırtına gibi geçtiğini belirterek, “Hem mikro hem makro eş zamanlı planlama yapmak zorunda olduğumuz bir dönem oldu. Aslında tüm dünya aynı sıkıntıları ve aynı bilinmezlikleri beraber yaşıyor ve buna göre önlem almaya çalışıyor” diye konuştu.

BÜYÜMENİN ANAHTARI DİJİTALLEŞME