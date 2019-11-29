Ekonomi yüzde 4-5’lik büyüme patikasına girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Trabzon’da düzenlenen 4.Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi’nde konuşan Bakan Albayrak “ Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı. 2019 yılını tahminlerin ve beklentilerin ötesinde performansla, pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Son rakamlar gösteriyor son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girdi” dedi. “Geçtiğimiz yıl ağustos ayında başlayan, yıl içinde zaman zaman devam eden kur ve finansal atakların etkilerini artık geride bıraktık” diyen Albayrak piyasalarda kısa vadede normalleşmeyi sağladıklarını söyledi. Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Albayrak “Öncü datalar bunu gösteriyor zaten. Özellikle bu yılın üçüncü çeyreğinde hissedilen toparlanmanın ve dengelenmenin rakamları olan üçüncü çeyrek büyümesinin pozitif olmasını bekliyoruz. Bu ivmenin son çeyrekte daha da güçlendiği ve hızlandığı bir döneme giriyoruz” dedi.

AKTİVİTELER HIZLANDI

Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye’nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi. Konuşmasında dün açıklanan ekonomi güven endeksindeki artışa da dikkat çeken Albayrak “Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor” diye konuştu.

400 BİN YENİ İŞBAŞI

Albayrak “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019’u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek. Son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış var. İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye’nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor.”

Türkiye’nin bir cazibe merkezi olarak, parıldayan bir ülke olarak tam bu kuşağın merkezinde durduğuna dikkati çeken Albayrak yatırımcılara da “Türkiye’nin sunduğu stratejik konumu ve avantajı kaçırmayın. Türkiye istikrarlı, güçlü yönetim ve sistem yapısıyla, konumuyla emin adımlarla hedefine ilerlerken, gelin geç kalmayın. Geç kalanlar ileride daha çok hayıflanacak, kaybettiği zamana üzülecek” diye seslendi.