Ekonomide çok güçlü yükseliş yaşayacağız
Başkan Erdoğan, 2018’de ekonominin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, 2019’un çok farklı olacağını söyledi. Karamsarlığın yaşanmadığı sürece Türkiye’nin şahlanışını durduracak fani bir gücün olmadığını ifade eden Erdoğan “Ekonomide güçlü bir yükseliş olacak” dedi.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu’nda Türkiye ekonomisine ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl Türkiye’ye karşı dış kaynaklı operasyonlara en iyi şekilde cevap verildiğini belirten Erdoğan, 2019 yılında ekonominin ciddi bir büyüme sürecine gireceğini söyledi. “Türkiye bugün artık çok dinamik bir ekonomiye ve manevra kabiliyeti çok yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş durumda” diyen Başkan Erdoğan “Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 95’in üzerine çıktı. Bunlar 2019’un ne olacağının en güzel haberleri. Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır. Biz daima zor yolu seçtik. Son 16 yılda en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız milletimize güvenmemiz olmuştur. Biz felaket tellallarına inat sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” açıklaması yaptı.
ÜMİTSİZLİĞİ KAPILMAYIN
Başkan Erdoğan, Türk ekonomisinin dışarıdan kaynaklı operasyonlara en güçlü şekilde karşılık verdiğini belirterek, 2019’da farklı bir Türkiye gördüğünü söyledi. Allah’ın izniyle Türkiye’nin yeni destanlar yazmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan “2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, hiçbir zaferin altın tepside sunulmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Ticarette, eğitimde, bireysel hayatta olduğu gibi ülke yönetiminde de her başarının gerisinde, sabır, gayret ve çok çetin bir mücadele vardır. Ülkemizi ekonomide, diplomaside, demokraside, ticarette, ihracatta, istihdam ve yatırımlarda büyütürken diğer taraftan da birçok sınamayla, birçok saldırıyla yüzleştik.”
SSK’YI BATIRDI BİZE DERS VERİYOR
Başkan Erdoğan, 24 Haziran seçim zaferinin hemen akabinde döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların şimdiye kadarkilerden hiçbir farkı olmadığına dikkati çekti. Gezi olayları, çukur eylemleri, 15 Temmuz ihaneti gibi son operasyonun da zamanlamasının manidar olduğunu aktaran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Bir de ana muhalefetin başındaki zat, bize ders vermeye kalktı. Biz senin genel müdürlüğün döneminde SSK hastanelerinin ne alemde, ne halde olduğunu iyi biliriz. Siz, ölüleri bile rehin aldınız. Biz onları biliyoruz. Böyle bir SSK Genel Müdürlüğü yaptın. Ondan sonra da suçu o dönemin başbakanına attın. Şimdi milletten çıkıp özür dilemesi gerekirken, hiçbir şey olmamış gibi yalanlarına, iftiralarına devam ediyor. Hastanelerimizde muayenelerin, tedavilerin vesaire yapılmadığını söyleyecek kadar yalancı. En büyük sanatı bu. ‘Yalanda kim bir numaradır?’ diye sorarlarsa, düşünmeden anında cevabını verin. Bay Kemal.”
‘Her zaman DEİK’in yanında olacağım’
Erdoğan, DEİK’in yurtdışında başarılı işlere imza attığını belirterek, gelecek yıl bu ivmenin daha da artacağına inandığını söyledi. Erdoğan “Tıpkı, 2019 yılı için belirlenen ‘işimiz, gücümüzü dünyaya taşımak’... Bu bizim parolamız. 2019 bu noktada çok ama çok farklı olacak. Sizlerden Türkiye’nin ekonomik gücünü yakın coğrafyamızdan başlayarak, tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. Bunun için de DEİK, icrai bir kurul olmasının yanı sıra iç dünyamıza ufuk açacak, yol ve istikamet çizecek, fikri egzersizler de yürütmelidir. DEİK, dış ekonomik ilişkilere dair stratejiler hakkında raporlar üretmeli, uygulanmasını sağlamalı, sonuçlarını da yakından takip etmelidir. Bu yönde yapacağınız çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim.”
DEİK Başkanı Nail Olpak (solda), Başkan Erdoğan’a hediye takdim etti.
Pekcan: Hedef katma değerli ürün ihracatı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ekonomisinde gelecek yıla dair ön görülerini ve planlarını açıkladı. Pekcan, ihracatta bu yıl rekor kırılacağını belirterek “2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz” dedi. Bu doğrultuda cari açıkta da aşağı yönlü seyrin devamını beklediklerini dile getiren Pekcan, “Gelecek yılın gerek mal gerekse turizmin desteğiyle hizmet ihracatında güçlü performans göstereceğimiz bir yıl olmasını bekliyoruz” dedi. Öte yandan ihracattaki artışı sürdürülebilirliğe kavuşturmak için önemli çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Pekcan, “Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde bu yılın 9 ayında yüzde 3.3 olan oranı daha yüksek seviyelere çıkarmak, hizmet ihracatını yazılım gibi teknoloji grubunu da içerecek şekilde artırmak, teknoloji, tasarım ve markalaşmaya ağırlık vermek, mevzuatı sadeleştirmek, dijitalleşmeyi artırmak, gümrük süreçlerini kolaylaştırmak gibi birçok projeyi 2019’da tamamlamak ya da uzun vadeli projelerimize bu yıl içinde başlamak istiyoruz” diye konuştu.
AB İLE TİCARET ARTACAK
Pekcan, bu sene AB ülkelerinin büyümesini sürdürdüğünü, onun da ihracatta etkisi olduğunu belirterek, “2019’da da AB’ye ihracatımızın artmasını bekliyoruz. Bunun için teşviklerimiz de desteklerimiz de olacak” dedi.
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