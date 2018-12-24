Ekonomide çok güçlü yükseliş yaşayacağız

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu’nda Türkiye ekonomisine ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl Türkiye’ye karşı dış kaynaklı operasyonlara en iyi şekilde cevap verildiğini belirten Erdoğan, 2019 yılında ekonominin ciddi bir büyüme sürecine gireceğini söyledi. “Türkiye bugün artık çok dinamik bir ekonomiye ve manevra kabiliyeti çok yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş durumda” diyen Başkan Erdoğan “Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı kasımda yüzde 95’in üzerine çıktı. Bunlar 2019’un ne olacağının en güzel haberleri. Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzenleme ile önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü bir yükseliş olacaktır. Biz daima zor yolu seçtik. Son 16 yılda en büyük sermayemiz ülkemize inanmamız milletimize güvenmemiz olmuştur. Biz felaket tellallarına inat sizlere güveniyoruz. Önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” açıklaması yaptı.

ÜMİTSİZLİĞİ KAPILMAYIN

Başkan Erdoğan, Türk ekonomisinin dışarıdan kaynaklı operasyonlara en güçlü şekilde karşılık verdiğini belirterek, 2019’da farklı bir Türkiye gördüğünü söyledi. Allah’ın izniyle Türkiye’nin yeni destanlar yazmaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan “2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, hiçbir zaferin altın tepside sunulmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Ticarette, eğitimde, bireysel hayatta olduğu gibi ülke yönetiminde de her başarının gerisinde, sabır, gayret ve çok çetin bir mücadele vardır. Ülkemizi ekonomide, diplomaside, demokraside, ticarette, ihracatta, istihdam ve yatırımlarda büyütürken diğer taraftan da birçok sınamayla, birçok saldırıyla yüzleştik.”

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