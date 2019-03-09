'Ekonomide ilk 10 için kadınların gücü lazım'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girebilmesi için kadınların ekonomiye katılması gerektiğini söyledi. ‘Türkiye Girişimci Kadın Buluşması’, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın gücünün bir manifestosu niteliğinde, girişimci kadınlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

MEYVELERİ TOPLADIK

Eskiden, çalışma hayatında sayıca az olan kadınlar için kurdukları gelecek hayalinin sayılarının artması olduğunu ifade eden Erdoğan, bugün, bu hayalin meyvelerini topladıklarını, bereketli bir hasat döneminde olduklarını söyledi. “Gün geçmiyor ki, yeni bir kadının daha, harika bir fikri işe dönüştürdüğünü görmeyelim” diyen Erdoğan, kadınların artık bu güveni kendilerinde bulabildiğini vurguladı. Erdoğan, devletin de, kadınlara bu süreçte büyük destekler verdiğini belirterek, “İş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları için yardımcı oluyor. Girişimciliği teşvik için kadınlara pozitif ayrımcılık içeren mikrokrediler veriyor. Türk Eximbank ile imzası atılan kadın girişimci ihracatçılarımıza yönelik destek kredisi de bu teşviklerin sınırları aştığını göstermektedir ki, bu memnuniyet vericidir” diye konuştu.

10 EKONOMİDEN BİRİ

Erdoğan, “Bugün dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var. Sanki yeni bir doğum olacakmışçasına, dünya dar bir kanaldan geçiyor. Artan enerji ihtiyacı, ekonomilerin döngüsel ekonomiye evrilme zarureti, yine kadınları yakından ilgilendiriyor. Kadınlarımızın, potansiyellerini bu alanlarda aktif bir enerjiye dönüştürmesinin tam zamanı. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz de, kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı. Hulasa, dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

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