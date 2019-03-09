'Ekonomide ilk 10 için kadınların gücü lazım'
Türkiye’nin girişimci kadınları İstanbul’da buluştu. Toplantıya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan “Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz, kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girebilmesi için kadınların ekonomiye katılması gerektiğini söyledi. ‘Türkiye Girişimci Kadın Buluşması’, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın gücünün bir manifestosu niteliğinde, girişimci kadınlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
MEYVELERİ TOPLADIK
Eskiden, çalışma hayatında sayıca az olan kadınlar için kurdukları gelecek hayalinin sayılarının artması olduğunu ifade eden Erdoğan, bugün, bu hayalin meyvelerini topladıklarını, bereketli bir hasat döneminde olduklarını söyledi. “Gün geçmiyor ki, yeni bir kadının daha, harika bir fikri işe dönüştürdüğünü görmeyelim” diyen Erdoğan, kadınların artık bu güveni kendilerinde bulabildiğini vurguladı. Erdoğan, devletin de, kadınlara bu süreçte büyük destekler verdiğini belirterek, “İş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları için yardımcı oluyor. Girişimciliği teşvik için kadınlara pozitif ayrımcılık içeren mikrokrediler veriyor. Türk Eximbank ile imzası atılan kadın girişimci ihracatçılarımıza yönelik destek kredisi de bu teşviklerin sınırları aştığını göstermektedir ki, bu memnuniyet vericidir” diye konuştu.
10 EKONOMİDEN BİRİ
Erdoğan, “Bugün dünyanın her zamankinden daha çok kadın gücüne ihtiyacı var. Sanki yeni bir doğum olacakmışçasına, dünya dar bir kanaldan geçiyor. Artan enerji ihtiyacı, ekonomilerin döngüsel ekonomiye evrilme zarureti, yine kadınları yakından ilgilendiriyor. Kadınlarımızın, potansiyellerini bu alanlarda aktif bir enerjiye dönüştürmesinin tam zamanı. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz de, kadınlarımızın ekonomiye katılmasına bağlı. Hulasa, dünya, kadın ruhuyla yeniden tasarlanmayı bekliyor” değerlendirmesini yaptı.
İhracat için kredi imkanı
Türk Eximbank, ihracat sektöründe rollerinin artması için ihracatçı kadın girişimcilere özel bir finansman imkanı geliştirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Bu kredi, yüzde 51’i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL” dedi. Açıklamanın hayata geçmesini sağlayacak imzalar, QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından atıldı.
Girişimci sayısı iki kat arttı
Türkiye Girişimci Kadın Buluşması’nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “10 sene önce kadın girişimci sayısı sadece 75 bindi, şimdi bu sayı 130 bine geldi. Bu artışta Kadın Girişimci Kurullarımızın çok büyük payı var” dedi. Hisarcıklıoğlu “Kadın, tüm insanlığın ilk öğretmenidir. Evlatlarınızı ve özellikle kızları muhakkak okutun. Aklın, başarının, ekonominin cinsiyeti olmadığını anlatın. Onları girişimci olmaya özendirin. Tekrar vurguluyorum, aklın cinsiyeti olmaz. Başarının cinsiyeti olmaz. Ekonominin cinsiyeti olmaz” dedi.
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