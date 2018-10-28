Ekonomide istikrarlı program
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılı hedefleri ve hayata geçirilecek dev projeler açıklandı.
Cumhurbaşkanlığının 2019 yılına ilişkin programına göre, gelecek yıl ekonomik büyümenin özellikle mal ve hizmet ihracatı kaynaklı olması tahmin edilirken, göreceli olarak azalmakla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısının devam etmesi öngörülüyor. Kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı OVP’nin ilk yılında, GSYH büyüme hızının yüzde 2.3 olarak gerçekleşmesi, katma değerin ise tarım sektöründe yüzde 1.5, sanayi sektöründe yüzde 1,6, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) yüzde 2.6 oranında artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca göreceli olarak azalmakla birlikte tüketimin büyümeye pozitif katkısının devam etmesi de öngörüler arasında yer alıyor.
MALİ DİSİPLİNE DEVAM
Programa göre, 2019’da ihracatın yüzde 7.1 artarak 182 milyar dolara ve ithalatın yüzde 3.4 artarak 244 milyar dolara ulaşması ve böylece dış ticaret açığının 62 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.
Büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi amacıyla, enflasyon ve cari açığın makul seviyelere düşürülmesi ve ekonomideki dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devam etmesi sağlanacak. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Yurt içi tasarrufları artırmak için lüks ve ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları için caydırıcı vergilendirme ve bilinçli tüketimin teşvik edilmesi gibi düzenlemelere de gidilecek. Gelecek yıl para politikasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olacak. Merkez Bankası bu doğrultuda elindeki tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı mali disiplinle enflasyonla mücadeleye destek verecek.
Atıl araziler tarıma kazandırılacak
Gıda güvenliğini temin için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacak. Sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal işletmelerde ölçeklerin büyütülmesinin yanı sıra tarımsal verimliliği artırmak hedefine uyarak atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanacak.
Özelleştirmeden 10 milyar TL
TÜBİTAK Ar-Ge projeleri için 1,1 milyar lira kaynak tahsis edilirken, TCDD hızlı tren yatırımları için 3,5 milyar liralık harcama yapılacak. Programa göre, para politikası, finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülerek maliye politikasıyla eş güdüm güçlendirilecek. Alınacak tedbirlerle tüketici enflasyonunun 2019 yılı sonunda yüzde 15.9 oranına indirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki yıl Özelleştirme Fonu’nun 10 milyar lira özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor.
Havada dünya devi olacağız
Türkiye’nin 2019’da uluslararası hava trafiğinde önemli bir aktarma merkezi olması, bu kapsamda İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı ve Çukurova Havalimanı’nın hizmete açılmasıyla transit yolcu pazarından daha çok pay sağlaması amaçlanıyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de büyük ölçekli ana konteyner limanı ve tersane inşa edilmesi yönünde çalışmalara başlanacak, bu yapıların geri sahalarındaki şehirleşme baskısı mevzuat düzenlemeleri ile kontrol altına alınacak.
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