Ekonomide kritik eşik aşıldı
İkinci çeyrekte yüzde 2 seviyesinde beklenen ekonomideki küçülme yüzde 1.5’te kaldı. İlk çeyreğe göre ise 1.2’lik büyüme var. Ekonomistlere göre artçı sarsıntılar bitiyor, en geç yılın son çeyreğinde, daralma büyümeye dönüşecek.
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.5 küçülerek beklentilerin altında daralırken, bir önceki çeyreğe göre pozitif peformans gösterdi. Ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.8-2 daralma bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 arttı. Bunun toparlanma göstergesi olduğunu belirtirken ekonomistler ve iş dünyası temsilcilerine göre en geç yılın son çeyreğinde daralma, büyümeye dönüşecek.
GSYH 1 TRİLYON
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, ihracatın büyümeye katkısı 7.4 puan oldu. Aynı dönemde tarım sektörünün katma değeri ise yüzde 3.4 arttı. Tarımdaki büyüme ilk çeyrekte yüzde 1.3 idi. Verilere sanayide ilk çeyrekte yüzde 3.9 olan daralma ikinci çeyrekte yüzde 2.7’ye geriledi. İnşaat sektöründeki daralma ise ikinci çeyrekte derinleşti. İlk çeyrekte yüzde 9.3 olan inşaat sektöründeki daralma yüzde 12.7 oldu. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0.3 azalış gösterdi.
Hanehalkının tüketiminde yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.8 olan daralma ikinci çeyrekte yüzde 1.1’lik küçülmeye bıraktı.
TÜİK REVİZE ETTİ
Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3.3 artarken yatırımlar yüzde 22.8 azaldı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21.1, net işletme artığı/karma gelir yüzde 9.9 arttı. TÜİK ilk çeyrek için daha önce yüzde 2.6 olarak açıkladığı daralmayı yüzde 2.4 olarak revize etti. TÜİK 2018’in 2. çeyreğinde yüzde 5.6 olan büyümeyi yüzde 5.6’ya, 3. çeyrekte yüzde 1.8 olan büyümeyi 2.3’e çıkarırken 4. çeyrekteki yüzde 3’lük daralmayı da yüzde 2.8 olarak revize etti. TÜİK ayrıca bir diğer açıklama ile de bağımsız yıllık olarak GSYH’nin 2018 yılında 2.8 arttığını duyurdu.
Ekonomistler: Toparlanma sürüyor
İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin beklentilerden daha az daraldığını belirtti. Mevsimsellikten arındırılmış büyümenin son iki çeyrekte artıya geçtiğini ve toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiğini söyleyen Kömürcüoğlu, özel tüketimdeki daralmanın yavaşlamasının büyümedeki toparlanmada etkili olduğunu kaydetti.
Muammer Kömürcüoğlu “İkinci çeyrek itibariyle dipten çıkışın başladığını düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında büyümenin artıya geçmesini bekliyoruz” dedi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi,büyüme trendinin gücüne ilişkin göstergelerin önceki çeyreğe göre artışa işaret ettiğini söyledi. Börümcekçi, baz etkisinin üçüncü çeyrekten itibaren devreye girmesi büyümenin pozitif değerlere dönmesine yardımcı olabileceğini aktardı.
iŞ DÜNYASI TEMSiLCiLERi: SON ARTÇILAR GERİDE KALIYOR
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Ekonomi toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor. İhracat yine büyümeyi sırtlayan en önemli faaliyet oldu. Net ihracatın katkısı 7.4 puan olarak gerçekleşti. İhracatımızdaki artış süreci, sürdürülebilir olması ölçüsünde de yeni kapasite artışları için yatırımları tetikleyecek ve büyümeye ek bir pozitif katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak, net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde devam edeceğini ve GSYH’nın 2019 yıl genelinde yüzde 0.5-1.5 arası bir artış ile kapatacağımıza inanıyoruz.
- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor. İhracatın büyümeye 8,1 puan katkı vermesi de gayet memnuniyet verici. Büyümenin kompozisyonunda ihracatın ve yatırımların payını artırdıkça, uzun vadeli ve refah artırıcı bir büyüme döngüsünü başlatacağız.
- İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: Ekonomi tahminlerden daha iyi bir performans gösterdi. Yaşadığımız sarsıntının son artçılarını geride bırakıyoruz. Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz indirimi yatırımcılara umut oldu. Bu umudun devam etmesi ve piyasanın yatırımlarla hareketlenmesi için faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesi gerekiyor. Faiz indirim politikasının olumlu etkilerini ilerleyen dönemde ortaya çıkacak büyüme oranlarında göreceğimize inanıyorum.
- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: GSYH verileri, yıla girerken arzu edilenin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koydu. Finansman koşullarında yeteri kadar iyileşme ve yatırım ortamında daha güçlü bir düzelme gerçekleştiği takdirde, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarında sağlıklı bir toparlanma ancak mümkün olabilecektir.
- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Türkiye ekonomisinin nisan-haziran döneminde yüzde 1.5 daralma göstermesine rağmen, bundan sonraki süreçte ibre pozitif yönlü olacak. Büyümeden önceki son virajı geçtik. Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı. Faiz oranlarının indirilmesi yakın zamanda yatırımlara ivme kazandıracak. Faiz baskısının ortadan kalkması büyüme rakamlarında daha etkili hissedilecek.
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