Ekonomide milli dönüşüm

Savunma Sanayii alanında başlatılan ‘milleşme’ hamlesi, ekonomi ve üretim alanında da kendini göstermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başta sanayi olmak üzere, her alanda üretim yapan şirketlere ‘yerli ürün kullanın’ çağrısı yerini buldu. Türk ekonomi tarihinde ilk kez cari açık azalırken, ihracat artış gösterdi. Bu da üretim sektörünün hammadde kullanımında ithal üründen vazgeçerek yerli ürün tercih ettiği anlamına geliyor. Eylül ayında ithalat yüzde 18 azalırken, ihracat ise bir önceki aya göre yüzde 22 artış gösterdi. İthalattaki azalışın en fazla ara malı ve hammadde de olması dikkat çekti. TÜİK istatistiklerine göre haziran, temmuz ve ağustos ayında Türkiye’nin hammadde ithalatı 2 milyar 120 milyon dolar azaldı. Üretim ve ihracat yapan şirketler hammadde tedarikinde yerli ürünleri tercih etti. Özellikle tekstil alanında üretim yapan şirketlerin yerli hammadde kullanması dikkat çekiyor.

“ESKİDEN TERSİ OLURDU”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geçmiş yıllarda ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği dönemlerde, ithalat azalırken ihracat da beraber düşerdi ve bu da hemen hemen her zaman ekonomik kriz dönemlerinde olurdu. En belirgin örneği de 2009 yılındaki küresel kriz. Bu dönemlerde firmalar üretimi azalttığı hatta durdurduğu için ithalatla beraber ihracatta düşüyordu. Ancak bu sefer durum farklı. İthalat eylülde yüzde 18 düştü, bunun sebebi hepimizin gördüğü üzere kurdaki ani artış. Firmalarımız faaliyetlerini durdurmuyor, hatta bazı firmalar üretimlerini artırıyor. Türkiye üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında ihracat yüzde 22.6 arttı. Miktar bazında ihracat ise tam yüzde 31,1 arttı. Yani firmalarımız geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla üretiyor, hem de daha fazla ihraç ediyor. Yerli ürün kullanım bilinci vatandaşta olduğu gibi üreticide de bulunuyor” dedi.