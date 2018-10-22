Ekonomide milli dönüşüm
Türkiye üretim alanında hızla millileşiyor. Sanayi başta olmak üzere, her alanda üretim yapan şirketler hammadde ve ara malı ihtiyacını Türkiye’den karşılamaya başladı. İş dünyası cari açığın azalırken, ihracatın rekora koşmasının arkasında yerli üretime yönelmenin yattığını söylüyor. Yerli hammadde için dev yatırımlar da bir bir hayata geçiyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Savunma Sanayii alanında başlatılan ‘milleşme’ hamlesi, ekonomi ve üretim alanında da kendini göstermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başta sanayi olmak üzere, her alanda üretim yapan şirketlere ‘yerli ürün kullanın’ çağrısı yerini buldu. Türk ekonomi tarihinde ilk kez cari açık azalırken, ihracat artış gösterdi. Bu da üretim sektörünün hammadde kullanımında ithal üründen vazgeçerek yerli ürün tercih ettiği anlamına geliyor. Eylül ayında ithalat yüzde 18 azalırken, ihracat ise bir önceki aya göre yüzde 22 artış gösterdi. İthalattaki azalışın en fazla ara malı ve hammadde de olması dikkat çekti. TÜİK istatistiklerine göre haziran, temmuz ve ağustos ayında Türkiye’nin hammadde ithalatı 2 milyar 120 milyon dolar azaldı. Üretim ve ihracat yapan şirketler hammadde tedarikinde yerli ürünleri tercih etti. Özellikle tekstil alanında üretim yapan şirketlerin yerli hammadde kullanması dikkat çekiyor.
“ESKİDEN TERSİ OLURDU”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Geçmiş yıllarda ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği dönemlerde, ithalat azalırken ihracat da beraber düşerdi ve bu da hemen hemen her zaman ekonomik kriz dönemlerinde olurdu. En belirgin örneği de 2009 yılındaki küresel kriz. Bu dönemlerde firmalar üretimi azalttığı hatta durdurduğu için ithalatla beraber ihracatta düşüyordu. Ancak bu sefer durum farklı. İthalat eylülde yüzde 18 düştü, bunun sebebi hepimizin gördüğü üzere kurdaki ani artış. Firmalarımız faaliyetlerini durdurmuyor, hatta bazı firmalar üretimlerini artırıyor. Türkiye üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında ihracat yüzde 22.6 arttı. Miktar bazında ihracat ise tam yüzde 31,1 arttı. Yani firmalarımız geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla üretiyor, hem de daha fazla ihraç ediyor. Yerli ürün kullanım bilinci vatandaşta olduğu gibi üreticide de bulunuyor” dedi.
İLAÇ VE KOZMETİKTE YERLİ HAMMADDE ATAĞI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu geçen hafta, sağlık, ilaç ve kozmetik sanayiinde tıbbi aromatik ham maddenin ithal edilmesi yerine Türkiye’de üretilmesi için özel sektörün teşvik edilmesi kararı alındığını açıkladı. Biyolojik zenginliği değerlendirmek için ilk önce, “Tıbbi Aromatik Bitkiler (TAB) Merkezi” kurduklarını belirten Eroğlu, “Bu merkezde, üniversitelerimizle birlikte, her türlü laboratuvar imkânları mevcut. Tıbbi aromatik bitkilerin yüzde 80’i ormanlarda ama tarım dışı alanlarda, tarım alanlarında da var. Dolayısıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, tıbbi olduğu için Sağlık Bakanlığı’nı yani şu anda üç bakanlığı ilgilendiren bir konu. Bu yüzden biz özellikle üç bakanlık, harekete geçtik” dedi.
780 MİLYAR DOLARLIK İTHALATA NEŞTER
Hükümet cari açığı azaltmak ve yerli üretimi artırmak amcıyla yeni bir projeye de başlıyor. İmalat sanayisinde 780 milyar liralık ara mal ithal ediliyor. Hazırlanan ajanda ile yüksek yatırım gerektiren mallara üretimde öncelik verilecek. Nitelikli mekanlar hazırlanarak, tasarım evleri kurulacak. Elektronik, robotik, sensör teknolojilerine yatırım yapılacak. Panel, batarya teknolojileri, güç elektroniği sistemleri için yürütülen çalışmalara hız verilecek. Yerli üretimi destekleyen çalışmalar yapılacak. Ara mal ithalatında yaklaşık 3 bin ürün kaleminde teknoloji düzeyine göre 43 ürün üzerinde çalışılacak. Demir çelik sektöründe ithal edilen paslanmaz çelik, vasıflı çelik gibi yüksek katma değeri yüksek ürünlere öncelik verilecek.
450 MİLYON DOLARLIK CARİ AÇIĞI KAPATACAK
Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka’nın 1 milyar liralık yatırımıyla kurulan kağıt fabrikası üretime başlıyor. Varaka, Türkiye’nin yıllık 450 milyon dolarlık ithalat açığını kapatmayı hedefliyor. Grup bünyesindeki şirketlerin günde topladığı 10 bin ton katı atığın yaklaşık 2 bin tonu hurda kağıttan oluşuyor. Albayrak, topladığı hurda kağıtlarla, ithal edilen 500 bin ton/yıl kuşe karton yerine, yerli kuşe kartonu ve beyaz testliner üretecek. Yeni yatırımlarla birlikte Albayrak Grubu iştiraki Varaka, yıllık 200 bin ton gazete kağıdı üretimi ile yıllık 150 bin ton beyaz testliner kağıdı üretimi hedefliyor. Yatırımın hayata geçmesiyle Albayrak’ın yıllık kağıt üretme kapasitesi 700 bin tona ulaşacak.
ABD, ÇİN VE RUSYA’YA MAHKUM DEĞİLİZ
Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum, Konya Seydişehjir fabrikasında gerçekleştirdiği yatırımlarla, cari açığa ilaç olacak Türkiye’nin yıllık milyarlarca dolarlık Alüminyum, ithalatı, Seydişehir fabrikasında üretilecek. Sanayi ve üretim sektörüne hammadde olacak olan üretim, dünyaya da ihraç edilecek. Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, ‘Özel alümina’yı halihazırda sadece ABD, Almanya, Çin ve Rusya’nın üretebildiğini ifade eden Arkan, “Stratejik ürünlerde kimse teknoloji paylaşmıyor. Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk” dedi.
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