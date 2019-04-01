Ekonomide seçimsiz 4.5 yıl için hazırlık

Yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından gündem yeniden ekonomiye dönüyor. Ekonomi yönetimini, iş dünyasının ve piyasaların beklediği adımlara ilişkin hazırlıkları tamamlamak için yoğun bir mesai bekliyor. Ekonomide yoğun mesainin ilk işaretini ise önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Partililere AK Parti Genel Merkezi’nin balkonundan seslenen Erdoğan, 4.5 yıllık seçimsiz döneme vurgu yaparak ekonomi gündemine odaklanılacağı söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASI HAFTAYA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomide atılacak yeni adımlara ilişkin gelecek hafta açıklama yapması bekleniyor. Albayrak bir süre önce yaptığı açıklamada ise “8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız” demişti. Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini belirtmişti. Albayrak, bankaların kredi yapılandırmaları ve kredi portföyleriyle ilgili çalışmalarda da belirli bir noktaya geldiklerini, atılacak adımlarla olası risklere karşı potansiyel kırılganlık alanlarının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldıklarını kaydetmişti.

ONUNCU PLAN GELİYOR

Seçim dolayısıyla çalışmalarına 24 Şubat’ta ara veren TBMM, bugün mesaiye başlayacak. Meclis’in gündem maddelerinin ilk sıralarında ekonomi düzenlemeleri yer alacak. 2019-2023 yıllarını kapsayan Onuncu Plan, önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, daha sonra da genel kurulda görüşülecek. Sebze meyve fiyatlarındaki aşırı artışı önlemeyi amaçlayan Hal Yasa taslağıyla ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Toptancı hallerinde komisyoncuları aradan çıkarmayı öngören taslağın kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Hükümetin Meclis’in önüne getireceği bir diğer düzenleme de gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını tek metinde toplayan vergi reformu olacak. Vergi reformu yasa taslağının mayıs ayına kadar tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulması, yaz tatiline kadar da Meclis’ten çıkartılması hedefleniyor. Bu arada seçim sonrası hem Erdoğan hem de Albayrak yabancı yatırımcılarla da biraraya gelecek. Erdoğan’ın Çin’de, Bakan Albayrak’ın da ABD’de yabancı yatırımcılarla görüşmesi bekleniyor.