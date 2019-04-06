Ekonomide tam icraat dönemine geçiliyor

İş dünyasını temsil eden tüm sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulu Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, “Bizim için önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak” dedi. Pekcan, burada yaptığı konuşmada STK’ların başkanları ile her ay bir araya geldiklerini, bu başkanlarla sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdıklarını, geleceği planladıklarını anlattı. Yeni pazarlar ve benzeri konularda da beraber yol haritaları hazırladıklarını dile getiren Pekcan, ortak çalışma grupları kurduklarını, sivil toplumun gücü ile devletin gücünü birleştirerek daha katma değerli çalışma oluşturmaya ve ekonomiye daha pozitif katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

TEKNOLOJİK ADIM ATTIK

Pekcan, seçim sürecini tamamladıklarını anımsatarak, “Bundan böyle Cumhurbaşkanımızın da altını çizdikleri üzere artık odak noktamız ekonomi. Ve önümüzdeki 4-4,5 yılda gündemimizde projelerimiz ve ekonomiye odaklanacağımız bir dönem var” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önümüzdeki günlerde ekonomide atılacak reformlarla ilgili açıklamalarda bulunacağını anımsatan Pekcan, “Önümüzdeki dönem ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için” dedi. Esnaf ve sanatkârın ihracatçı yapılması,markalaşma ve e-ticaret gibi alanlarda yaptıkları faaliyetlerden bahseden Pekcan, teknolojiden daha fazla istifade edilmesi gerektiğini ifade etti.