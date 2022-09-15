Ekonomide ''Yeşil Dönüşüm''

TÜRKONFED, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği Türkiye Temsilciliği, Akbank ile İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (İÇASİFED) desteğiyle düzenlenen "Yeşil Dönüşüm Zirvesi" Çankaya'da bir otelde gerçekleştirildi.

Sönmez, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Program'a (OVP) göre enerji ithalatının dış ticaret açığı hedefindeki ağırlığına dikkati çekerek, bu yıl sonu dış ticaret açığının 105 milyar dolar olması ve bu açığın yüzde 98,6'sını enerji ithalatının oluşturmasının beklendiğini söyledi. Sönmez, "Üretim için enerji olmazsa olmaz bir girdi. Enerjinin, su ve kaynak verimliliği ile birlikte etkin kullanılması yani yeşil dönüşümün tüm üretim sürecine entegre edilmesi halinde yılda yaklaşık 17 ila 20 milyar dolar tasarruf edebiliriz." diye konuştu.

Yeşil dönüşümü "Sanayi Devrimi" kadar önemli bir konu olarak gördüklerini belirten Sönmez "Sanayi Devrimi'ni kaçırdık ama yeşil dönüşüm için elimiz çok güçlü. Dış ticaret açığıyla mücadelenin en önemli unsuru yeşil dönüşüm olacak ve ülkemizi ihracat pazarlarında öne çıkartacak bu fırsatı kaçırmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye uyum politikalarından bahsetti. Meyer-Landrut, dönüşüm için kamu, hükümet, özel sektör ve vatandaşların katılımının önemli olduğunu vurgulayarak, bütün tarafların katılımı olmadan başarıya ulaşılamayacağını dile getirdi.

- YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

KAS Türkiye Temsilcisi Walter Glos da yeşil dönüşümün, Türk şirketleri için yük olmadığının, Avrupa piyasasında rekabet güçlerini artırabilecek büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Siyasi açıdan bakıldığında, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na bağlı kalmanın Türkiye'nin Avrupa'ya entegrasyonu sürecine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Glos, "AB ve Türkiye arasında yeşil dönüşüm alanında eş güdümlü ve yoğun bir iş birliği, yakın ekonomik bağımlılıklar açısından da değerlendirildiğinde, tüm tarafların yararlanabileceği bir alan oluşturmaktadır." diye konuştu.

- KOBİ'LER İÇİN PANEL DÜZENLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik kapsamında "KOBİ'ler için Sürdürülebilir Yol Haritaları" paneli düzenlendi. Panelde yeşil dönüşümün temel dinamiklerinden, işletmeler için neler getirdiklerinden bahsedildi.



İşletmelerin sürdürülebilir yol haritaları hakkında bilgi verilen panelde, KOBİ'lerin atması gereken adımlar ile bu süreçte kamunun yapması gerekenler anlatıldı.