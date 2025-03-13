Ekonomide yükseliş dönemi! Türkiye, Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2024'ün son çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, G20 ülkelerinde ekonomi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu.

Türkiye'yi aynı dönemde yüzde 1,6 büyümeyle Çin ve Hindistan, yüzde 1,2 ile de Endonezya takip etti.

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyürken, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere'de yüzde 0,1 büyüme görüldü.

Almanya ekonomisi bu dönemde yüzde 0,2 daralırken, Fransa'da da yüzde 0,1 küçülme görüldü. Meksika ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

OECD'nin çeyreklik verilere dayanarak hesapladığı 2024'ün tamamına ilişkin öncü büyüme rakamlarına göre ise G20 ülkeleri 2024'te yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü. Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Hindistan, 2024'te yüzde 6,7 ile en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 5 büyüme ile Çin ve Endonezya, yüzde 3,2 büyümeyle Türkiye izledi.