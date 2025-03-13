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Ekonomi

Ekonomide yükseliş dönemi! Türkiye, Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı

Türkiye 2024'ün son çeyreğinde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu. Türkiye'yi aynı dönemde yüzde 1,6 büyümeyle Çin ve Hindistan, yüzde 1,2 ile de Endonezya takip etti.

AA13 Mart 2025 Perşembe 16:18 - Güncelleme:
Ekonomide yükseliş dönemi! Türkiye, Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2024'ün son çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, G20 ülkelerinde ekonomi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,9 büyüme gösterdi.

TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE OLDU

Türkiye, söz konusu dönemde yüzde 1,7 ile en hızlı büyüyen G20 ülkesi oldu.

Türkiye'yi aynı dönemde yüzde 1,6 büyümeyle Çin ve Hindistan, yüzde 1,2 ile de Endonezya takip etti.

ABD ekonomisi 2024'ün son çeyreğinde yüzde 0,6 büyürken, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0,4 ve İngiltere'de yüzde 0,1 büyüme görüldü.

Almanya ekonomisi bu dönemde yüzde 0,2 daralırken, Fransa'da da yüzde 0,1 küçülme görüldü. Meksika ekonomisi yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 daraldı.

G20 ÜLKELERİ 2024'TE YILLIK BAZDA YÜZDE 3,2 BÜYÜDÜ

OECD'nin çeyreklik verilere dayanarak hesapladığı 2024'ün tamamına ilişkin öncü büyüme rakamlarına göre ise G20 ülkeleri 2024'te yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü. Bu oran, 2023'teki yüzde 3,4 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Hindistan, 2024'te yüzde 6,7 ile en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, bu ülkeyi yüzde 5 büyüme ile Çin ve Endonezya, yüzde 3,2 büyümeyle Türkiye izledi.

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