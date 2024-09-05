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Ekonomi

'Ekonomik belirsizlik' ABD'yi endişelendiriyor! İşte çıkarmalar yüzde 193 arttı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 193 artarak 75 bin 891'e çıktı. Uzmanlar ise söz konusu artışın artan ekonomik belirsizliği ve değişen piyasa dinamiklerini yansıttığını ifade etti.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
'Ekonomik belirsizlik' ABD'yi endişelendiriyor! İşte çıkarmalar yüzde 193 arttı
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Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, ağustos ayına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 193 artışla 75 bin 891'e ulaştı. İşten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

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Yılın sekiz ayında ise toplam işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 536 bin 421'e indi.

İŞE ALINCAK KİŞİ SAYISI AZALDI

ABD'li işverenlerin bu yıl ağustos sonu itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı da geçen yıl ocak-ağustos dönemine göre yüzde 41 azalarak 79 bin 697 oldu. Bu sayı, şirketin ise alım planlarını izlemeye başladığı 2005'ten bu yana en düşük sekiz aylık seviye olarak kaydedildi.

EKONOMİK BELİRSİZLİK

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ağustos ayındaki işten çıkarmalardaki artışın artan ekonomik belirsizliği ve değişen piyasa dinamiklerini yansıttığını belirtti.

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Şirketlerin artan operasyonel maliyetlerden olası bir ekonomik yavaşlama endişelerine kadar çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Challenger, bunun da şirketleri iş gücü yönetimi konusunda zor kararlar almaya yönelttiğini ifade etti.

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