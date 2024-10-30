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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,2 artarak 98 oldu.

AA30 Ekim 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,395,8
Temmuz99,494,4
Ağustos94,293,1
Eylül95,595
Ekim96,698
Kasım95,3
Aralık96,4

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  • yüzde 32

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