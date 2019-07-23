Ekonomik saldırıya inat Türkiye’ye geliyorlar
Türkiye ekonomisine yönelik dış kaynaklı operasyonlar işe yaramadı. Yabancı yatırımcı Türkiye’de ilk 6 ayda 6 bin 179 şirket kurarak, 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Öte yandan yabancılar 3 milyar dolarlık konut alımı gerçekleştirdi.
Türkiye’de kriz var algısı yaratmak isteyen çevrelere, ekonomik verilerden tokat gibi cevap geldi. Bazı kesimlerin ‘yabancı yatırımcıların ülkeye ilgisinin azaldı’ söylemlerine karşın, Türkiye’de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.86 artarak 6 bin 179 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu şirketlerin Türkiye’de yaptıkları toplam yatırım 1.7 milyar lirayı buldu. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul’da kuruldu. 362 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul’u, 43 şirketle Ankara, 42 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 17 şirketle Muğla izledi.
İRAN İLK SIRADA
Limited şirketlerin dağılımına bakıldığında, ocak-haziran döneminde 71 ilde limited şirket faaliyete geçti. İstanbul’da 3 bin 527, Antalya’da 340, Gaziantep’te 239, Ankara’da 215 ve Mersin’de 194 limited şirket kuruldu. Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye’ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 219 milyon 898 bin 733 lira, limitedlerde 1 milyar 480 milyon 956 bin 565 lira oldu. Toplamda yılın ilk yarısında yabancı şirketler 1 milyar 700 milyon 855 bin 298 liralık yatırım gerçekleştirdi. Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 67, limited şirketlerde yüzde 86.25, toplamda yüzde 83.17 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 33 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 28 şirketle Almanya, 20 şirketle Azerbaycan, 17 şirketle ABD, 12 şirketle Hollanda, 11’er şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere takip etti. Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 51 milyon 329 bin 673 lirayla Japonlar başı çekti. Bu ülkeyi 12 milyon 780 bin 845 lirayla Polonya, 7 milyon 879 bin 999 lirayla Birleşik Arap Emirlikleri, 7 milyon 277 bin 355 lirayla Hollanda ve 7 milyon 121 bin lirayla Almanya izledi. Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 480 şirketle İranlılar ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 411 şirketle Suriyeli, 271 şirketle Suudi Arabistanlı, 179 şirketle Ürdünlü, 154 şirketle Mısırlı yatırımcılar takip etti.
HOLLANDA YÜKSELİŞTE
Kurulan şirketlerin sermayelerine bakıldığında ise 204 milyon 67 bin 600 lirayla Hollandalılar ilk sırada yer aldı. Bu ülke yatırımcılarını 80 milyon 90 bin 740 lirayla Mısırlılar, 75 milyon 733 bin 200 lirayla Suriyeliler, 62 milyon 377 bin 650 lirayla İranlılar, 55 milyon 740 bin 100 lirayla Iraklılar izledi.
YABANCIDAN KONUTA 3 MiLYAR $
Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, bu satıştan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 11 bin 816 olan yabancıya konut satış adedi, 2019’un aynı döneminde yüzde 68,9 artış gösterdi. Yılın ilk ayrısında yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu. Ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde birincilik koltuğunu 3 bin 337 adetle Iraklılar aldı.
Iraklıları 2 bin 202 konutla İranlılar, bin 264 konutla Ruslar, bin 94 konutla Suudiler ve 987 konutla Afganlar takip etti. Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, yılın ilk yarısındaki artışın geçen yıl yaşanan yükseliş trendinin tüm canlılığıyla devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Akbal, şu ifadeleri kullandı: “Bu rakam geçen yıl ilk 6 ayında 2 milyar dolar seviyesindeydi. Yabancılar, gayrimenkul için ocakta 493 milyon dolar, şubatta 430 milyon dolar, martta 547 milyon dolar, nisanda 421 milyon dolar, mayısta 530 milyon dolar harcadı.
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