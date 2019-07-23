Ekonomik saldırıya inat Türkiye’ye geliyorlar

Türkiye’de kriz var algısı yaratmak isteyen çevrelere, ekonomik verilerden tokat gibi cevap geldi. Bazı kesimlerin ‘yabancı yatırımcıların ülkeye ilgisinin azaldı’ söylemlerine karşın, Türkiye’de yılın ilk yarısında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.86 artarak 6 bin 179 oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu şirketlerin Türkiye’de yaptıkları toplam yatırım 1.7 milyar lirayı buldu. Bu şirketlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yılın ilk yarısında 32 şehirde anonim şirket kuruluşunun gerçekleştiği belirlendi. En fazla yabancı sermayeli anonim şirket İstanbul’da kuruldu. 362 yabancı sermayeli anonim şirketin faaliyete geçtiği İstanbul’u, 43 şirketle Ankara, 42 şirketle İzmir, 25 şirketle Antalya ve 17 şirketle Muğla izledi.

İRAN İLK SIRADA

Limited şirketlerin dağılımına bakıldığında, ocak-haziran döneminde 71 ilde limited şirket faaliyete geçti. İstanbul’da 3 bin 527, Antalya’da 340, Gaziantep’te 239, Ankara’da 215 ve Mersin’de 194 limited şirket kuruldu. Bu dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların Türkiye’ye gelerek ortaklık kurduğu şirketlerdeki payları, anonim olanlarda 219 milyon 898 bin 733 lira, limitedlerde 1 milyar 480 milyon 956 bin 565 lira oldu. Toplamda yılın ilk yarısında yabancı şirketler 1 milyar 700 milyon 855 bin 298 liralık yatırım gerçekleştirdi. Kurulan şirketlerdeki yabancı sermaye oranı anonim şirketlerde yüzde 67, limited şirketlerde yüzde 86.25, toplamda yüzde 83.17 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, kurulan anonim şirketlerdeki yabancıların geldiği ülkelere bakıldığında, İran 33 şirketle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 28 şirketle Almanya, 20 şirketle Azerbaycan, 17 şirketle ABD, 12 şirketle Hollanda, 11’er şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere takip etti. Bu şirketler sermayeleri bakımından değerlendirildiğinde, 51 milyon 329 bin 673 lirayla Japonlar başı çekti. Bu ülkeyi 12 milyon 780 bin 845 lirayla Polonya, 7 milyon 879 bin 999 lirayla Birleşik Arap Emirlikleri, 7 milyon 277 bin 355 lirayla Hollanda ve 7 milyon 121 bin lirayla Almanya izledi. Söz konusu dönemde kurulan limited şirketlere bakıldığında, 480 şirketle İranlılar ilk sırayı aldı. Bu ülkeden gelen yatırımcıları, 411 şirketle Suriyeli, 271 şirketle Suudi Arabistanlı, 179 şirketle Ürdünlü, 154 şirketle Mısırlı yatırımcılar takip etti.