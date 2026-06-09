Ekonomik yaptırımlar kağıt üzerinde kaldı! AB ile Rusya arasındaki ticaret tüm hızıyla devam ediyor

Kiel Enstitüsü uzmanları, elde edilecek gelirin Ukrayna'nın savunma harcamaları, yeniden inşa çalışmaları ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabileceğini belirtiyor. Rapora göre bu yöntem, dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilmesi beklenen yıllık yaklaşık 3 milyar euroluk faiz gelirinden çok daha yüksek bir finansman sağlayabilir. Çalışmada, söz konusu tarifenin ekonomik etkilerinin Avrupa Birliği ile Rusya arasında eşit dağılmayacağı da vurgulanıyor. Hesaplamalara göre, Rus ekonomisinin karşılaşacağı toplam kayıplar, AB ekonomisinin üstleneceği maliyetlerin 3-4 katı seviyesinde olabilir.BİLİNÇLİ TERCİH EDİLİYOR VURGUSU
Kiel Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, önerilen sistemin Avrupa'ya esnek bir politika aracı sağlayacağını belirterek, olası bir siyasi uzlaşma durumunda tarife oranlarının düşürülebileceğini ifade etti. Schularick, 4 yıl boyunca şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden düzenleme fırsatı bulduğunu ve Rusya ile ticareti sürdüren firmaların bunu bilinçli olarak tercih ettiğini söyledi. Raporda ayrıca, ticaretin büyük ölçüde Çin'e kayacağı yönündeki endişelerin abartılı olduğu ve makul düzeydeki tarifelerin Rusya üzerindeki baskıyı artırırken Avrupa'ya sınırlı maliyet yükleyeceği görüşüne yer verildi.
Araştırmacılar, halen devam eden 57,2 milyar euroluk AB-Rusya ticaretinin Avrupa'nın elindeki önemli bir ekonomik baskı aracı olduğunu ve bunun Ukrayna'ya destek için değerlendirilmesinin stratejik bir fırsat oluşturduğunu savunuyor.