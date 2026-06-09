Ekonomik yaptırımlar kağıt üzerinde kaldı! AB ile Rusya arasındaki ticaret tüm hızıyla devam ediyor

Rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana uygulanan çok sayıda yaptırıma rağmen AB ile Rusya arasındaki ticaret tamamen sona ermedi. 2025 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 57,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bunun 27,2 milyar eurosunu AB'nin Rusya'dan yaptığı ithalat, 30 milyar eurosunu ise AB'nin Rusya'ya yaptığı ihracat oluşturdu. Araştırmacılar, Rusya'dan yapılan ithalata gümrük vergisi uygulanması ve Rusya'ya yapılan ihracata ek mali yük getirilmesiyle oluşturulacak "Ukrayna Destek Tarifesi" sayesinde yılda 11 ila 16 milyar euro arasında gelir elde edilebileceğini hesapladı.

Kiel Enstitüsü uzmanları, elde edilecek gelirin Ukrayna'nın savunma harcamaları, yeniden inşa çalışmaları ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabileceğini belirtiyor. Rapora göre bu yöntem, dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilmesi beklenen yıllık yaklaşık 3 milyar euroluk faiz gelirinden çok daha yüksek bir finansman sağlayabilir. Çalışmada, söz konusu tarifenin ekonomik etkilerinin Avrupa Birliği ile Rusya arasında eşit dağılmayacağı da vurgulanıyor. Hesaplamalara göre, Rus ekonomisinin karşılaşacağı toplam kayıplar, AB ekonomisinin üstleneceği maliyetlerin 3-4 katı seviyesinde olabilir.

Kiel Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, önerilen sistemin Avrupa'ya esnek bir politika aracı sağlayacağını belirterek, olası bir siyasi uzlaşma durumunda tarife oranlarının düşürülebileceğini ifade etti. Schularick, 4 yıl boyunca şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden düzenleme fırsatı bulduğunu ve Rusya ile ticareti sürdüren firmaların bunu bilinçli olarak tercih ettiğini söyledi. Raporda ayrıca, ticaretin büyük ölçüde Çin'e kayacağı yönündeki endişelerin abartılı olduğu ve makul düzeydeki tarifelerin Rusya üzerindeki baskıyı artırırken Avrupa'ya sınırlı maliyet yükleyeceği görüşüne yer verildi.

Araştırmacılar, halen devam eden 57,2 milyar euroluk AB-Rusya ticaretinin Avrupa'nın elindeki önemli bir ekonomik baskı aracı olduğunu ve bunun Ukrayna'ya destek için değerlendirilmesinin stratejik bir fırsat oluşturduğunu savunuyor.