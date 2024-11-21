Büyükelçi Şen, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere işaret ederek, söz konusu yatırımın "iki kardeş ülke arasındaki gelişen ilişkilerin somut sonuçlarından" olduğunu belirtti.

Şen, "Cumhurbaşkanı Sayın (Abdülfettah) Sisi, Türk işadamlarının ve yatırımcıların ciddiyet, ehliyet ve profesyonelliklerini takdir ettiğini ifade etmiştir. Bu Türk yatırımları için en büyük destektir." dedi.

İsmailiye'nin Batı Kantara sanayi bölgesinde X Eroğlu Holding'in giyim fabrikası yatırımına imza attığına dikkati çeken Şen, fabrikanın 50 milyon dolarlık bir yatırımla 2025 yılında faaliyete geçeceğini ve yaklaşık 4 bin Mısırlıya istihdam sağlayacağını ifade etti.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin de Batı Kantara bölgesinin yatırımcılar için iyi imkanlar sunduğunu belirtirken, İsmailiye Valisi Ekrem Muhammed Celal ise yatırımların Türkiye ve Mısır arasındaki karşılıklı ziyaretlerin sonucu olduğuna dikkati çekti.

X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Eroğlu ise şirketlerinin "önce insan" anlayışıyla yola çıkarak fabrika, makine ve üründen daha fazla bir amaç ve vizyona sahip olduklarını ifade etti.

Eroğlu, yaptıkları yatırımın hayata geçmesiyle birlikte, Mısır'da 2025'te 8 bin çalışana ve yıllık 12 milyon adet üretim hacmine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Temel atma törenine, Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ve davetliler katıldı.

