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Ekonomi

Ekonomik zorluklar ve dış yardım kıskacındaki ülkeye Türkiye'den dev yatırım! Binlerce kişiye istihdam sağlanacak

Mısır'ın İsmailiye şehrinde, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in katılımıyla X Eroğlu Holding'in hazır giyim fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Şen törende yaptığı açıklamada, fabrikanın 50 milyon dolarlık bir yatırımla 2025 yılında faaliyete geçeceğini ve yaklaşık 4 bin Mısırlıya istihdam sağlayacağını ifade etti.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Ekonomik zorluklar ve dış yardım kıskacındaki ülkeye Türkiye'den dev yatırım! Binlerce kişiye istihdam sağlanacak
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Büyükelçi Şen, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere işaret ederek, söz konusu yatırımın "iki kardeş ülke arasındaki gelişen ilişkilerin somut sonuçlarından" olduğunu belirtti.

Şen, "Cumhurbaşkanı Sayın (Abdülfettah) Sisi, Türk işadamlarının ve yatırımcıların ciddiyet, ehliyet ve profesyonelliklerini takdir ettiğini ifade etmiştir. Bu Türk yatırımları için en büyük destektir." dedi.

4 BİN MISIRLIYA İSTİHDAM SAĞLANACAK

İsmailiye'nin Batı Kantara sanayi bölgesinde X Eroğlu Holding'in giyim fabrikası yatırımına imza attığına dikkati çeken Şen, fabrikanın 50 milyon dolarlık bir yatırımla 2025 yılında faaliyete geçeceğini ve yaklaşık 4 bin Mısırlıya istihdam sağlayacağını ifade etti.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin de Batı Kantara bölgesinin yatırımcılar için iyi imkanlar sunduğunu belirtirken, İsmailiye Valisi Ekrem Muhammed Celal ise yatırımların Türkiye ve Mısır arasındaki karşılıklı ziyaretlerin sonucu olduğuna dikkati çekti.

X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Eroğlu ise şirketlerinin "önce insan" anlayışıyla yola çıkarak fabrika, makine ve üründen daha fazla bir amaç ve vizyona sahip olduklarını ifade etti.

12 MİLYON ADET ÜRETİM HACMİNE ULAŞMA HEDEFİ

Eroğlu, yaptıkları yatırımın hayata geçmesiyle birlikte, Mısır'da 2025'te 8 bin çalışana ve yıllık 12 milyon adet üretim hacmine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Temel atma törenine, Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ve davetliler katıldı.

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