Fed'in politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme ne anlama geliyor? Fed’in 11 yıl sonra gelen ilk faiz indirimi kararını Ekonomist Ömer Emeç’e sorduk. Kararın indirim döngüsünün başlangıcı sayılamayacağına dikkat çeken Emeç ilk yansımaların gösterge ve trend olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

İNDİRİM DÖNGÜSÜNÜN BAŞLANGICI DEĞİL

Fed'in 11 yıl sonra bir faiz indirimine gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

En son Fed ‘Subprime Mortgage Krizi’ etkileri dolayısı ile 2008 yılında faiz indirmişti. Sonrasında ise özellikle 2018 yılında yaptığı 4 faiz artırımı yani 100 puanlık faiz artırımı ile 2.25 -2.50 bandına gelmişti. Gerek verim eğrisinin yataylaşması gerekse de jeopolitik riskler ve ticaret savaşları dolayısı ile Fed faiz indirimine gitti ise de bunu yeni bir döngü olarak görmek için henüz erken. Nitekim makro ekonomik temeller, büyüme ve işsizlik gibi rakamlar bu yönde bir sinyal vermemekte. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları da bu duruşu desteklemekte. Nitekim, Powell Amerikan ekonomisinin destekleyici duruşunu sergilemeye devam ettiğini, faiz indiriminin risklere karşı sigorta olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde riskler, Trump’ın baskısı ve makro ekonomik temeller baz alındığında Fed’in işinin pek de kolay olmadığını düşünülebilir.

İLK YANSIMALAR GÖSTERGE OLARAK ALGILANMAMALI

Fed'in bu kararının döviz kuruna etkisi nasıl olur?

Normal şartlar altında faiz indirim kararının gelişmekte olan ülke kurlarının değer kazanması doların ise değer kaybetmesi ile sonuçlanması beklenir. Ancak, gerek 25 baz puanın zaten önceden fiyatlanması gerekse de faizin gidişatı ile ilgili bir seyir belirtilmemesi ve oluşan belirsizlik ilk etapta gelişmekte olan ülke döviz kurları üzerinde baskı oluşturmakta. Bundan TL de kendi payına düşeni alıyor. Ancak ilk fiyatlamaların çok da gösterge ve trend olarak algılanmaması gerektiğini düşünüyorum.

TİCARET SAVAŞLARI, BREXIT VE JEOPOLİTİK RİSKLER…

Kararın Türkiye özelinde ve dünya genelinde ne gibi yansımaları olabilir?

Faiz indirim kararı gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye için gerek sermaye girişi gerekse de kurları İçin pozitif gözükse de karar sonrası yapılan belirsiz açıklamalar bu etkiyi sınırlandırabilir. 25 baz puan indirim zaten fiyatlanmıştı. Dolayısı ile trendin ne yönde oluşacağı gerek Türkiye gerekse de Dünya için izlenilmesi gerek. En önemli konuların başında Ticaret savaşları, Brexit gibi dünya ticareti ve büyümesini etkileyen jeopolitik riskler gelmekte.

(aksam.com.tr)