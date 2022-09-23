Ekonomiye 2 milyar TL katkı sağlayacak! Dünya arzının yüzde 90'ını Türkiye karşılıyor

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2016 yılından bu yana 'Defne Eylem Planı' kapsamında yürüttüğü çalışmalar sayesinde daha verimli hale gelen defne, bugün itibari ile 26 bin dekar alanda rehabilitasyon faaliyeti gerçekleştirilerek ülke ekonomisine kazandırıldı. Türkiye'nin önemli uçucu yağ bitkilerinden biri olan ve dış ticarette de büyük potansiyele sahip defne, 2021 yılında orman köylüsüne 175 milyon TL, ülke ekonomisine ise 1 milyar 850 milyon TL katkı sağladı. OGM tarafından yürütülen Defne Eylem Planı kapsamında, 2022'de 52 bin ton defne üretiminden orman köylüsüne 190 milyon TL, ülke ekonomisine ise 2 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

'PEK ÇOK ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'

2021 yılı sonu itibariyle 16 bin 450 ton defneyaprağı ihracatına karşılık yaklaşık 45 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlık sahalarımızda yayılışı bulunan defne, geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumunca 'Türk Defnesi' olarak tescillendi. Yaprağı ve yağı özellikle kozmetik, ilaç ve gıda sektörü tarafından kullanılan defne bugün Çin, Vietnam, ABD, Brezilya, Almanya, Polonya, Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

'DEFNE İŞLEYEN TESİSLERİN SAYILARI 3 KAT ARTTI'

Dünya defne arzının yüzde 90'nı Türkiye'nin karşıladığını sözlerine ekleyen Karacabey, "Günümüze kadar yapılan envanter planlamaları çalışmalarına göre ormanlık alanlarımızda 180 bin hektar alanda yıllık 90 bin ton faydalanılabilir defne bulunuyor. Envanter ve faydalanma planları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Defne üretimimiz 2003 yılında 3 bin 500 ton iken, 2021 yılında bu rakam 45 bin 200 tona çıktı. Ülkemizde defne işleyen tesislerin sayıları ve kurulu kapasiteleri 3 kat arttı. Defnenin 2021 yılında orman köylüsüne katkısı 175 milyon TL, ülke ekonomisine katkısı ise 1 milyar 850 milyon TL'dir. 2022 yılında 2 bin 250 hektar alan da defne rehabilitasyonu, 52 bin ton defne üretimi planlanmakta olup, orman köylümüze 190 milyon TL, ülke ekonomisine ise 2 milyar TL katkı sağlamasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.