28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4893
  • 6,1528
  • 263.667
  • 98056.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomiye bayram bereketi geldi

Kurban Bayramı’nda turizmden ulaşıma, yeme-içmeden giyime kadar birçok alanda ekonomik hareketlenme bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin tatile çıkacağı tahmin edilirken, uzmanlar sürücüleri ‘dikkat’ konusunda uyarıyor. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilik başladı. Turizmden ulaşıma, yeme-içmeden giyime kadar birçok sektörde ciddi anlamda ekonomik canlanma yaşanması bekleniyor. Bayram süresi boyunca 5 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Otobüs firmaları ve otellerde neredeyse yer kalmadığı belirtiliyor. Uzmanlar yola çıkacaklara uyarılarda bulunurken, Ulaştırma Bakanlığı ise ‘her türlü önlemi aldık’ mesajı yayınladı. 

OTELLERDE YER YOK 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt dışından Türkiye’ye ciddi bir talep olduğunu, Kurban Bayramı ile gelecek iki haftada yoğunluğun daha da artacağını söyledi. Ayık, halihazırda birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 90’ların üzerine çıktığını, Kurban Bayramı’nda da birçok tesiste bu oranın yüzde 100’e ulaşacağını dile getirdi. Yurt içinde yoğun şekilde yatay hareketlenme olacağını belirten Ayık, “Ramazan Bayramı’nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşadık, Kurban Bayramı’nda da bunun üstüne çıkacak. Kıyılarda ve konaklama tesislerine dönük hareketler belki Ramazan Bayramı seviyesinde olmayabilir ancak toplam hareketlilik Ramazan Bayramı’ndaki hareketliliğin üstüne çıkabilir diye bekliyorum. Ekonomik boyut da birkaç milyar liranın üstüne çıkar” dedi. Turizm açısından yedi aylık rakamların son derece olumlu olduğunu, tablonun bekledikleri gibi şekillendiğini belirten Osman Ayık, “Yıl başında Türkiye’nin 2019 yılında yeni bir rekor kıracağını söylemiştik. Mutlaka çift haneli bir büyüme yapacağını ve 50 milyonun üzerindeki yabancı misafir sayısını göreceğimizi bekliyorduk. Şu ana kadar da gerçekleşen rakamlar bizi teyit eder nitelikte” diye konuştu.

Tatlının kilosu 20-60 lira arasında

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala İstanbul’da baklava, çikolata, lokum satışları ve siparişleri arttı.  İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, çeşidine göre iyi bir baklavanın kilosunun 60 TL ile 100 TL arasında değiştiğini ifade etti. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre lokum satışlarının daha yüksek olduğunu kaydeden Şener, fiyatların 20 ila 120 TL arasında seyrettiğini belirtti. Kaliteli bir bayram şekerinin kilo fiyatının 30 liradan başladığını aktaran Şener, ürünlerin son kullanma tarihlerine bakılması konosunda uyardı.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA