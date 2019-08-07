Ekonomiye bayram bereketi geldi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala çarşı pazarda hareketlilik başladı. Turizmden ulaşıma, yeme-içmeden giyime kadar birçok sektörde ciddi anlamda ekonomik canlanma yaşanması bekleniyor. Bayram süresi boyunca 5 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Otobüs firmaları ve otellerde neredeyse yer kalmadığı belirtiliyor. Uzmanlar yola çıkacaklara uyarılarda bulunurken, Ulaştırma Bakanlığı ise ‘her türlü önlemi aldık’ mesajı yayınladı.

OTELLERDE YER YOK

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yurt dışından Türkiye’ye ciddi bir talep olduğunu, Kurban Bayramı ile gelecek iki haftada yoğunluğun daha da artacağını söyledi. Ayık, halihazırda birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 90’ların üzerine çıktığını, Kurban Bayramı’nda da birçok tesiste bu oranın yüzde 100’e ulaşacağını dile getirdi. Yurt içinde yoğun şekilde yatay hareketlenme olacağını belirten Ayık, “Ramazan Bayramı’nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşadık, Kurban Bayramı’nda da bunun üstüne çıkacak. Kıyılarda ve konaklama tesislerine dönük hareketler belki Ramazan Bayramı seviyesinde olmayabilir ancak toplam hareketlilik Ramazan Bayramı’ndaki hareketliliğin üstüne çıkabilir diye bekliyorum. Ekonomik boyut da birkaç milyar liranın üstüne çıkar” dedi. Turizm açısından yedi aylık rakamların son derece olumlu olduğunu, tablonun bekledikleri gibi şekillendiğini belirten Osman Ayık, “Yıl başında Türkiye’nin 2019 yılında yeni bir rekor kıracağını söylemiştik. Mutlaka çift haneli bir büyüme yapacağını ve 50 milyonun üzerindeki yabancı misafir sayısını göreceğimizi bekliyorduk. Şu ana kadar da gerçekleşen rakamlar bizi teyit eder nitelikte” diye konuştu.