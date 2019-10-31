Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Faizlerdeki düşüş, enflasyonun tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler TL varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 oranında artarak son 15 ayın zirvesini yakaladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre eylül ayında 86 olan ekonomik güven endeksi ekim ayında 89.8’a çıkarken geçen yılın aynı ayına göre yaşanan artış 14.7 puana ulaştı. Ekonomistler yaşanan düzelmeyi faizlerdeki düşüşe bağladı.

REEL KESİM GÜVENİ ARTTI

Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 2.1 puanlık artışla 100.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de ekimde bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 104.2 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde 65.1 ile Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

İNŞAAT HIZLANIYOR

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ekonomik güven endeksinin ekim ayında 89.8 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı. Turşucu, güven endeksini oluşturan 5 alt grupta artışlar olduğuna dikkati çekerek, “Bunların içinde en sert yükselen yüzde 8.3 ile inşaat güven endeksi oldu. Aslında inşaat güven endeksi son 5 aydır yükseliş eğiliminde. Faizlerdeki gerileme inşaat grubunda hızlanmaya neden olmuş görünüyor” diye konuştu.

KASIMDA DA ARTIŞ SÜRER

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da “Merkez Bankası’nın politika faizinde, 25 Temmuz’da 425 baz puan faiz indirimiyle başlayan sürecin 12 Eylül’de 325 baz puan faiz indirimiyle devam etmesi, tüketici güven endeksinin yüzde 4.5 artmasına katkı sağladığı ve bu katkının imalat sanayi, perakende ticaret ve inşaat sektörüne olumlu yansıdığı görülmektedir. Merkez Bankası’nın, 24 Ekim’de 250 baz puan faiz indirimine devam etmesi ve 25 Temmuz’dan bu yana, toplam bin baz puan indiriminin olumlu etkisinin kasım ayı güven endeksinde de artış olarak katkı sağlayacağını not olarak belirtmek gerekir” dedi.