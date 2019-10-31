Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde
Faizlerdeki düşüş ve enflasyondaki gerileme ekonomik güven endeksini son 15 ayın zirvesine taşıdı. Ekonomik güven endeksi son 1 yılda ise 14.7 puan artış göstererek büyüme için pozitif sinyal verdi.
Faizlerdeki düşüş, enflasyonun tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler TL varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı. Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 oranında artarak son 15 ayın zirvesini yakaladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre eylül ayında 86 olan ekonomik güven endeksi ekim ayında 89.8’a çıkarken geçen yılın aynı ayına göre yaşanan artış 14.7 puana ulaştı. Ekonomistler yaşanan düzelmeyi faizlerdeki düşüşe bağladı.
REEL KESİM GÜVENİ ARTTI
Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 2.1 puanlık artışla 100.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de ekimde bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 104.2 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde 65.1 ile Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
İNŞAAT HIZLANIYOR
İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ekonomik güven endeksinin ekim ayında 89.8 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı. Turşucu, güven endeksini oluşturan 5 alt grupta artışlar olduğuna dikkati çekerek, “Bunların içinde en sert yükselen yüzde 8.3 ile inşaat güven endeksi oldu. Aslında inşaat güven endeksi son 5 aydır yükseliş eğiliminde. Faizlerdeki gerileme inşaat grubunda hızlanmaya neden olmuş görünüyor” diye konuştu.
KASIMDA DA ARTIŞ SÜRER
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da “Merkez Bankası’nın politika faizinde, 25 Temmuz’da 425 baz puan faiz indirimiyle başlayan sürecin 12 Eylül’de 325 baz puan faiz indirimiyle devam etmesi, tüketici güven endeksinin yüzde 4.5 artmasına katkı sağladığı ve bu katkının imalat sanayi, perakende ticaret ve inşaat sektörüne olumlu yansıdığı görülmektedir. Merkez Bankası’nın, 24 Ekim’de 250 baz puan faiz indirimine devam etmesi ve 25 Temmuz’dan bu yana, toplam bin baz puan indiriminin olumlu etkisinin kasım ayı güven endeksinde de artış olarak katkı sağlayacağını not olarak belirtmek gerekir” dedi.
ALBAYRAK: TOPARLANMA GÜÇLENEREK SÜRÜYOR
Twitter hesabından ekim ayına dair ekonomik güven endeksi hakkında paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşmeyle piyasalardaki toparlanmanın güçlü bir şekilde sürdüğünü söyledi. Bakan Albayrak, “Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.