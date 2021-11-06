Ekonomiye saldıranları uyardılar: Türkiye'ye kötülük yapmayın

Akşam Gazetesi 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:40 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 08:40

Türkiye'nin dış politikasını ve özellikle ekonomisini hedef alan yalan haberler, saldırı boyutuna ulaştı. İş dünyası, "Yalan haber üretenler bunların gerçekleşmesini umuyor, insanları paniğe sevk etmek istiyor olabilir ama bunlara takılmayacağız" mesajı verdi, Türkiye'nin büyüdüğüne, küresel koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye ve bunu destekleyecek her alanda kalıcı reformlara odaklanmak gerektiğine işaret etti.

TOBB: REFORMLARA ODAKLANALIM

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Girişimci bir topluma ve dinamik bir özel sektöre sahibiz. Esnek yapımız, çabuk toparlanmamızı sağlıyor. Reformlara odaklanarak salgın sonrasına hazır olmamızı sağlayacak bir program hayata geçirmeliyiz. Bu devirde sihirbaz ortak akıl, sihir ise reformlardır. TOBB olarak pandemide sıkıntıları ve talepleri topladık. Bakanlıklar bazında çözüm aradık. Ülkemizin temelleri sağlam, bu tümseği de aşacak ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek. Bu süreçte, dedikodu, fitne ve fesata kimse itibar etmesin. Dedikoduların ülkemizin ve reel sektörümüzün vizyonunu ve hedeflerini menfi etkilemesine izin vermemeliyiz.

TİM: YÜZDE 9 BÜYÜME YAKALANIR

Tim Başkanı İsmail Gülle: Yılı yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatırız. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz. Yanlış algılardan birini de düzeltmemiz gerekiyor; ihracatçı döviz kurlarında spekülatif artıştan yana değil; kurların yükselmesi talebimiz hiç olmadı. Rakamlar da gösteriyor ki, kur ne olursa olsun ihracat rekor kırıyor.

ATO: ÖNÜMÜZDE BÜYÜK FIRSAT VAR

ATO Başkanı Gürsel Baran: Yalan haberleri üretenler bunların gerçek olmasını da temenni ediyor ve insanları paniğe sevk etmek istiyor olabilir. İş dünyası bunlara takılmıyor. Biz işimize, gücümüze bakıyoruz. Bütün dünyanın ekonomik sorunlarla uğraştığı bir dönemdeyiz. Elbette bu sıkıntılar bize de yansıdı ama Türkiye bu durumdan en az etkilenen ülkeler arasında. Tedarik zinciri şu anda Türkiye'ye kaymış durumda. Yıl sonunda çok iyi bir ihracat rakamı göreceğiz. İş dünyası olarak, 200 milyar dolar ihracatı nasıl 300'e çıkarırız derdindeyiz.

İTO: SÜRECİ LEHİMİZE ÇEVİRDİK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye pandemi sürecini lehine çevirmeyi başararak 2021 yılını kuvvetli bir büyüme ile tamamlayacak. Zaten uluslararası kuruluşlar da bu doğrultuda büyüme tahminlerini revize etmeye başladılar. Bu süreçte ekonomiye yönelik manipülatif söylemlere itibar etmemek önemli. Türkiye bu ekonomik büyümeyi, yatırımlara, öz kaynaklara ve çalışan refahına yansıtabilirse, büyüme hamlesi uzun soluklu şekilde hızlanabilir. Biz Türkiye ekonomisinin kısa mesafe değil maraton koşmasını hedefliyoruz.

TÜRKİYE ŞOKLARA UYUM SAĞLADI

Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales Türkiye'nin farklı türden şoklara uyum sağlayarak büyüme kaydetmeyi başardığını söyledi. "Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 9,2 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Güçlü iç talep, güçlü toparlanma üretimi, net dış talep bileşeniyle destekleniyor, ihracat da önemli ölçüde artıyor" ifadelerini kullanan Morales, enerji fiyatlarındaki artışa ilaveten TL'deki değer kaybının önümüzdeki dönemde enflasyonda artışa katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti. Morales, "Eylül ayında yaptığımız enflasyon tahminimiz 2021 yılını yüzde 17'nin üzerinde kapatacağımız yönündeydi. Bunun 2022 yılında yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Fitch Ratings eylül ayı içinde Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 7.9'dan yüzde 9.2'ye çıkarmıştı. Fitch bu yıl içinde tahminini 4 kez güncelledi.

ELVAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu bildirdi. Altun yaptığı paylaşımında Elvan'ın istifası ile ilgili haberin yalan olduğunu belirterek "Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz" dedi.