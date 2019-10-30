Ekonomiye yerli buğday ile 165 milyon lira katkı

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, hububat sektöründeki son gelişmeleri Star’a anlattı. Türkiye’nin 30 yıl öncesine kadar hububat üretiminde ve ihracatında dünya dileri olduğunu anlatan Duru, “Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Anadolu’nun yerli buğdayının tekrar üretime kazandırılması ile ilgili önemli bir proje yürütüyoruz. Proje, Türkiye’nin milli ve yerli buğday üretimini destekleme ve geliştirme stratejisine katkı sağlayacak. Bir diğer çalışmamız da ülkemizdeki kıraç topraklara uygun yerli buğday türü geliştirmek. Yaygınlaştırıldığı takdirde buğday üretiminde verimliliğin artacağını öngörüyoruz. Buğday ekim alanlarının yüzde 33’ünü oluşturan İç Anadolu ve İç Batı Anadolu’da yerli buğday türü yüzde 70 oranında yaygınlaştırıldığı takdirde, durum buğdayı üretiminde yaklaşık 150 bin ton artış olması mümkün. Sadece bu rakamın ülke ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 165 milyon TL” dedi.

GDO’LU HUBUBAT YOK

Türkiye’nin eskiden hububat üssü olduğunu anlatan Emin Duru “Dünya nohut üretiminin yüzde 14’nü üretmemize rağmen, ihracatın yüzde 60’nı yapıyorduk. O günlerden bugünlere bakliyat ekim alanları yüzde 65 azaldı. Türkiye’nin üretimi yarı yarıya düştü. Bakliyatta katma değeri daha yüksek olan ürünlere yönelmek, bunun için de Ar-Ge çalışmalarıyla ürün çeşitliliğinin oluşturulması gerekiyor” dedi. “Türkiye’de ve dünyada GDO’lu buğday çeşidi yetişmiyor” diyen Emin Duru “Yani ticari olarak GDO’lu yetiştirilen bir buğday çeşidi yok. Ülkemizde de bu mümkün değil. Ülkemiz buğdayda gen kaynağı konumunda olduğu için GDO’lu buğday ülkemizde de yetiştirilmez, yetiştirilmeyecektir. Biyogüvenlik Kurulu’nun aldığı önlemler ithalatla ilgili endişeleri ortadan kaldırdı” diye konuştu.