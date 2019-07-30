Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu 3 Ocak'ta sunan Büyükelçi Nchama, iki ülke ilişkilerini ve Türkiye'ye dair izlenimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'yi ilk kez 2014'te geldiği zaman da sevdiğini anlatan Nchama, "Büyükelçi olarak Türkiye'ye yeniden geldiğimde de aynı duyguyu hissettim. Burası, her alanda kalkınma hedefleri olan iyi bir ülke." diye konuştu.

Türkiye ve Ekvator Ginesi'nin ikili ilişkileri her alanda geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Nchama, "Ülkem küçük bir ülke ancak Afrika'da barış içindeki ülkelerden biri. Devlet başkanımız da Türkiye ve Türk halkı ile iyi ilişkiler kurmaya ne kadar ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir." ifadelerini kullandı.

Afrika'nın her türlü doğal kaynağa sahip olduğunu anlatan Nchama, şöyle devam etti: "Türk hükümetini, şirketleri ve Türk halkını iyi bir yatırım atmosferine sahip ülkemize, Ekvator Ginesi'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. Turizm ve inşaat sektöründe potansiyelimiz var. Ekonomimiz petrol ve doğal gaza dayalı bir ekonomi olduğu için endüstri, turizm ve inşaat gibi her alanda yapılacak yatırıma açığız."

Yatırımlara ilişkin karşılıklı ziyaretlerin olup olmayacağına ilişkin Nchama, şunları kaydetti: "Şubat ayında Turizm Bakanımız buraya geldi ve iki ülke bakanlıkları arasında bir anlaşma imzalandı. Ayrıca, dün Ekvator Ginesi'nden bir bakanımız beni aradı ve hava alanında bir Türk'le tanıştığını, tanıştığı kişinin Ekvator Ginesi'ne bin Türk getirmek istediğini anlattı. Ancak bakanımızın tanıştığı kişi, Türkiye'de bir büyükelçilik olup olmadığını bilmediğini de söylemiş. Bakanımız hemen benim iletişim bilgilerimi paylaşmış. Ekvator Ginesi'ne turist götürmek isteyen bu Türk vatandaşıyla görüştüm ve bir iki hafta içinde görüşmek üzere randevulaştık."

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Ankara'da görevli Afrikalı büyükelçilerle cumartesi günü kahvaltı yapacağını belirten Nchama, bu buluşmadan sonra da büyükelçilik binasının açılış töreninin hazırlıklarına başlayacağını ve törene Türk hükümet yetkililerini, yatırımcıları, Ankara'da görevli büyükelçileri davet edeceğini ifade etti.

Ekvator Ginesi'nden iş insanlarının sıklıkla İstanbul'a geldiğini ve Türk ürünlerini satın alıp ülkelerine götürdüğünü anlatan Nchama, "Kıyafet gibi ürünleri alıyorlar. Ocak ayından bu yana da birçoğu beni arıyor ve ben onlara Türkiye'de gördüğüm inşaat, mobilya gibi yatırım alanlarından bahsediyorum. Bundan sonra daha sık geleceklerdir." diye konuştu.

Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da 2014'te düzenlenen İkinci Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin öncü toplantıları için Ankara'ya geldiğini ve Türkiye-Afrika ilişkilerine dair süreçleri takip ettiğini vurgulayan Nchama, "Buraya gelmeden önce Addis Ababa'da görevliydim ve merkezi orada bulunan Afrika Birliği Örgütü'nde Afrika-Türkiye ilişkilerini hep savundum." dedi.

Afrika'nın Avrupa ve ABD ile ilişkilerinin eşitlik temelinde yürütülmediğini belirten Nchama, "Afrika halkı Türkiye ve Çin ile çok daha rahat ilişki kuruyor. Çünkü birbirimizi, birbirimizin sorunlarını, neye ihtiyacımız olduğunu anlayabiliyoruz ve dostça konuşabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda da Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını söyleyen Büyükelçi Nchama, ülkesinde FETÖ ile iltisaklı bir okul tespit ettiklerini ve bu okulu Maarif Vakfı'na devrettiklerini kaydetti. Nchama, güven mektubunu sunduğu gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ekvator Ginesi hükümetine bu yöndeki adımlarından duyduğu memnuniyeti iletmesini istediğini aktardı.

Türkiye'ye yeni atandığı için henüz birçok yeri ziyaret edemediğini belirten Nchama, "Diplomatik açıdan ilişkilerimizi değerlendirdiğimde, ilişkilerin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar arası ilişkiler açısından baktığımda ise birbirimize daha fazla yakınlaşmamız, birbirimizi daha fazla tanımamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.