Elazığ ve Malatya'da 31 bin 944 konut ve iş yeri depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Elazığ depreminin üçüncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Kurum, "24 Ocak 2020 Elazığ ve Malatya ile sarsıldık, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hamdolsun onların emanetlerine sahip çıktık, sıcak yuvalarına kısa zamanda kavuşturduk. İki şehrimizi de devlet-millet el ele ayağa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında depremin ardından Elazığ ve Malatya'da yapılan konut ve işyeri yatırımlarına ilişkin infografiğe de yer verdi.

- ELAZIĞ VE MALATYA'DA 40 MİLYAR LİRALIK YATIRIM



Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada ise depremin hemen ardından sahada yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Elazığ ve Malatya'da cumhuriyet tarihinin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasının başlatıldığı vurgulanan açıklamada, inşaat çalışmalarının 15 farklı merkez mahalle, merkeze bağlı beldeler ve 7 farklı ilçede, toplam 71 noktada başlatıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, 57 noktada inşaat çalışmalarının ve tüm inşa hacminin yüzde 90'ın üzerinde tamamlandığı, bu yıl içerisinde geriye kalan tüm çalışmaların bitirileceği aktarılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da toplam yatırım bedeli 40 milyar liralık 37 bin 674 konut ve iş yerinden 31 bin 944'ünün teslim edildiği belirtildi.

Elazığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlandığı ve 25 bin 722 konutun ihalesinin yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, "Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Konutlardan 6 bin 966'sı kentsel dönüşüm, 3 bin 575'i köy evi olmak üzere toplam 18 bin 694 afet konutu ve 1831 sosyal konut inşa edildi. 1352 iş yerinden 1178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Toplam 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okulun da İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasarlı 6 okul yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Yine bu kapsamda 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başlatıldı, 15 okul tamamlandı. Arıcak ilçesindeki okul ile Zafran Mahallesi'ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası ise tamamlanma aşamasında. Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ise tamamlanarak teslim edildi. Planlanan 12 cami de tamamlanarak, il müftülüğüne teslim edildi. Ayrıca Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası da bitirildi."

Açıklamada, Sivrice'de de 307 konut, 3 fırın, 88 dükkan, 2 cami, 1 PTT hizmet binasının da toplam 180 milyon lira harcanarak tamamlandığı aktarıldı.

- "MALATYA'DA 8 BİN 405 KONUT ÜRETİLİYOR"



Malatya'da ise 8 bin 405 konutun üretildiği belirtilen açıklamada, bu konutlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si sosyal konut olmak üzere şimdiye kadar 5 bin 174 konutun teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, depremden etkilenen Malatya'da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütüldüğü ifade edilerek, şu bilgiler verildi:

"Yapılan 1592 köy evinden 1173'ü teslim edildi. 284 ticari birim yapılırken bunlardan 144'ü teslim edildi. 8'i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi ise yeni planlanan olmak üzere 9 okul inşa edildi. Tamamı teslim edilen bu okullarda toplam 196 derslik bulunuyor. Planlanan 8 camiden 5'i bitirildi, bir millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, bir millet bahçesinin de yapımı sürüyor. Yapımı devam eden bir Polis Özel Harekat merkezi de bulunuyor. Gelinciktepe mevkisinde ise 550 milyon lira yatırım bedeliyle toplam 1527 konut üretilerek, hak sahiplerine teslim edildi."