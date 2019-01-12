Elektrik faturasında 72 lira tasarruf mümkün

Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle bir rapor hazırlayan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre aylık tüketimi yüzde 30 azaltmak mümkün. Çalışmaya göre aylık tüketimi 487.4 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 262 TL’lik elektrik faturasını 190 TL’ye düşürebiliyor. Ayda 72 TL’ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Örneğin günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL’yi buluyor.Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 8 TL tasarruf etmek mümkün.

TÜKETİMİ HESAPLAYIN

Enerji okuryazarlığı çerçevesinde ckbogazici.com.tr internet sitesinde ‘tüketim hesaplama’ uygulaması bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını da sağlıyor. Söz konusu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Elektrik faturasındaki kalemler konusunda da tüketiciyi bilgilendiren şirket, yine internet sitesinde yer alan ‘Şeffaf Fatura’ uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor.

Ulusal Enerji Verimliliği Planı ile 2033 yılına kadar 30.2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini anımsatan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal “Sadece ülkemiz değil dünya için, gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız. Tabii burada hepimize görev düşüyor. Biz de sektöre birçok anlamda öncülük yapmış bir şirket olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımız, her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koydu. Amacımız vatandaşlarımızın aile bütçelerine destek olmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

2018 GÜNEŞ YILI OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 2018’de yüzde 93’ünü yerli ve yenilenebilir kaynakların oluşturduğu toplam 4 bin 25 megavat kurulu gücün devreye alındığını bildirdi. Bakan Dönmez’in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, geçen yıl kurulu güce en büyük katkı güneşten geldi. Güneş enerjisinde kapasiteye bin 642.1 megavatlık kurulu güç eklenirken, bunu 889.9 megavatla hidrolelektrik izledi. Rüzgarda geçen yıl devreye giren kurulu güç 509.4 megavat olurken, linyitte 331 megavat ve doğal gazda ise 271.3 megavat kurulu güç devreye alındı. Geçen yıl ayrıca, jeotermal enerjide 218,8 megavat kurulu güç devreye girdi. Toplamda 2018’de devreye alınan kurulu güç 4 bin 25 megavatı bulurken, bunun yüzde 40.8’i güneş, 22.1’i hidroelektrik, 12.7’si rüzgar ve 8.2’si linyitten sağlandı. Bu kaynakları yüzde 6.7 ile doğalgaz, 5.4 ile jeotermal, 3.5 ile biyokütle ve 0.6 ile ithal kömür izledi. Böylece, devreye giren diğer kalemlerle birlikte toplam kurulu gücün yüzde 93’ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.