Elektrik kesmeye son
Bakanlığın uyarısı sonrası adım atan dağıtım şirketleri, ödeme yapılmaması durumunda ‘anında kesinti’ işlemine son veriyor. 4.3 milyon abonesi olan CK Elektrik,150 TL’nin altındaki faturalar için, ilk ay kesinti yapmayacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elektrik dağıtım şirketlerine ‘kesinti uyarısı’ yapması sonrası sektörden yeni adımlar gelmeye başladı. 4.3 milyon abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, faturası 150 TL’nin altında kalan kullanıcılar için ilk ay elektriği kesmeyeceklerini açıkladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında bulunan aboneleri için yeni bir hizmet hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz. İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz. Altyapımızı bu yıl içinde uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
KESİLMEDEN ÖDENMİYOR
Halit Bakal, abonelerin fatura ödeme alışkanlıklarına da değinerek, aylık ortalama 3,8 milyon adet elektrik faturası kestikleri Avrupa yakasında müşterilerin çoğunluğunda ödeme alışkanlığının oluştuğunu ancak 400-450 bin abonenin elektrik faturasını ikinci bir ihbar olmadan ödemediğini kaydetti. Diğer yandan 45-50 bin abonenin de elektrik kesilmeden faturasını ödemediğini belirten Bakal, “Bunun fatura karşılığı yaklaşık 15 milyon lira seviyesinde” dedi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda mesken abonelerinin yüzde 14.1’ini oluşturan 605 bin 413 abonenin İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğunu dile getiren Bakal, “İkinci sırada ise 156 bin ile Sivaslılar var. İlçe bazında bakıldığında Sivaslılar, Sultgangazi’de yüzde 11,35’lik payla ilk sırada yer aldı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci en yoğun nüfusa sahip olan kitle oldu” diye konuştu.
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞLADI, ÖDEMELER PTT’DEN OLACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi. Destek miktarının, evde yaşayan kişi sayısına göre “40 lira 31 kuruş ve 80 lira 63 kuruş arasında değişeceğini aktaran Selçuk, “Buna göre, 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak” bilgisini paylaştı. Selçuk ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu. Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer.” Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.