Elektrik kesmeye son

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elektrik dağıtım şirketlerine ‘kesinti uyarısı’ yapması sonrası sektörden yeni adımlar gelmeye başladı. 4.3 milyon abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, faturası 150 TL’nin altında kalan kullanıcılar için ilk ay elektriği kesmeyeceklerini açıkladı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Avrupa yakasında bulunan aboneleri için yeni bir hizmet hazırlığı içinde olduklarını belirterek, “Faturası 150 liranın altında kalan abonelerin ilk ayda ödemeseler bile elektriğini kesmeyecek şekilde bir altyapı hazırlıyoruz. İkinci ay itibarıyla fatura 150 liranın üzerine çıktığında ödememe hali devam ederse, o zaman kesintiye gideceğiz. Altyapımızı bu yıl içinde uygun hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

KESİLMEDEN ÖDENMİYOR

Halit Bakal, abonelerin fatura ödeme alışkanlıklarına da değinerek, aylık ortalama 3,8 milyon adet elektrik faturası kestikleri Avrupa yakasında müşterilerin çoğunluğunda ödeme alışkanlığının oluştuğunu ancak 400-450 bin abonenin elektrik faturasını ikinci bir ihbar olmadan ödemediğini kaydetti. Diğer yandan 45-50 bin abonenin de elektrik kesilmeden faturasını ödemediğini belirten Bakal, “Bunun fatura karşılığı yaklaşık 15 milyon lira seviyesinde” dedi. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda mesken abonelerinin yüzde 14.1’ini oluşturan 605 bin 413 abonenin İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğunu dile getiren Bakal, “İkinci sırada ise 156 bin ile Sivaslılar var. İlçe bazında bakıldığında Sivaslılar, Sultgangazi’de yüzde 11,35’lik payla ilk sırada yer aldı. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci en yoğun nüfusa sahip olan kitle oldu” diye konuştu.