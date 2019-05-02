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Elektrik şebekeleri için 8.5 milyar TL yatırım

Elektrik dağıtım sektörü yaşlanmış şebeke altyapısını yenilemeye odaklanacak.

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Elektrik dağıtım sektörü 2020 sonuna kadar şebekeye 8.5 milyar liralık yatırım yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12. Sektör Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “İnşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl toplam 8.75 milyar liralık bir yatırım daha gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşacağız” dedi. Dönmez, Türkiye’de dünya standartlarında hizmet sunulması için hem iletim hem de dağıtım altyapısının yenilenmesi amacıyla 2016-2020 döneminde 18 milyar lirası özel sektör, 12 milyar lirası kamu olmak üzere 30 milyar liralık yatırım bütçesi belirlendiğini anımsattı. 

YANLIŞ BİLİNİYOR

Bakan Dönmez, dağıtım şirketlerine hizmet kalitesinin artırılması için çok net hedefler ve başarı kriterleri belirlediklerini ve bu kapsamda anketler düzenlediklerini anlattı. Dönmez “Araştırma sonuçlarımıza göre vatandaşlarımızın yüzde 42’si dağıtım bedelini halen elektrik faturasının dağıtılması, yüzde 38’i ise sayaçların okunması bedeli olarak biliyor” dedi. 

ALT YAPIYI YENİLEDİK

Dönmez, denetimler sonucu Ocak 2017’den bu yana dağıtım şirketlerine 46 milyon lira, görevli tedarik şirketlerine 5.5 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade ederek, “Vatandaşlrımıza daha iyi hizmet sunmak için Türkiye’nin mevcut 30-40 yıllık altyapısını yenilediğimizi anlatmak zorundayız. Vatandaşlarımız yatırımı bildikçe kesintilerin altyapı temelli olmadığının farkında olacak” dedi.

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