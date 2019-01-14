Elektrik tüketicilerinin hakları çoğaldı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2018 yılında elektrik piyasasında tüketicilere yönelik faaliyetleri düzenleyen Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ni güncelledi. Diğer mevzuat değişiklikleri ile birlikte 2019 yılında elektrik piyasası neredeyse baştan sona değişti. Yenilenen bu yönetmeliğe göre aylık yaklaşık 4 bin 500 Lira (yıllık 100 bin kilovatsaat) ve altında elektrik faturası ödeyen tüketiciler, önceki uygulamalara göre çok daha fazla hakka sahip oldu.

Değişen yönetmeliğin en dikkat çeken bölümü ise tedarikçi değişikliklerinde tüketicilere tanınan hakların oldukça genişletilmiş olması oldu. Daha önce tedarikçi değiştiren tüketicilerin karşılaşmış olduğu sorunların tekrar etmesinin önüne geçilmesi, piyasanın tüketici lehine gelişmesi ile milyonlarca kişinin serbest piyasadan faydalanması, böylelikle elektrik faturalarında ciddi oranda tasarruf etmesi bekleniyor.

"TEDARİKÇİ ŞİRKETLER TÜM ŞARTLARI TÜKETİCİLERE ÖNCEDEN AÇIKÇA BELİRTMEK ZORUNDA"

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme internet sitesi EnCazip tarafından derlenen bilgilere göre EPDK tarafından yapılan son düzenlemelerle birlikte tedarikçi şirketler elektrik birim fiyatı, cayma durumunda ceza koşulu, güvence bedeli talebi, tedarik başlangıç ve sonlanma tarihi ile fiyat karşılaştırması gibi kilit tarife bilgilerini tek bir sayfada tüketicilere özet olarak göstermek ve bunu kabul ettirmek zorunda. Bu noktalar zaten tedarikçi seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar.

"SÖZLEŞMELER OTOMATİK YENİLENMEZ, BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA BEDELİ OLAMAZ"

Yönetmeliğe göre belirli süreli elektrik sözleşmeleri en fazla üç yıllık kurulabilirken, tüketiciler belirsiz süreli sözleşmeleri herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin diledikleri zaman feshedebilir. Ayrıca sözleşmeler, bitiş tarihine yakın bir tarihte tüketicilerin yeniden onayı alınmadan kendiliğinden yenilenemez veya tedarikçiler tarafından otomatik uzatılamaz.

"İNTERNETTEN VEYA ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN TEDARİKÇİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Tüketicileri ilgilendiren bir diğer mevzuat değişikliği ise 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde yapılan güncellemeye göre daha önceden ıslak imzalı olarak alınması zorunlu tutulan ve IA-02 adı verilen form kaldırıldı. Böylece yüksek maliyetli ve zorlu bir süreç olan tüketicilerden ıslak imza alma operasyonundan doğan sorunlar da çözülmüş oldu. Uzaktan yapılan başvurularla tedarikçi değişikliği, evrak takibi sebebiyle ortaya çıkan maliyetlerin tüketicilere tasarruf olarak yansımasını sağlayacak.

"20 MİLYON KİŞİ TEDARİKÇİ DEĞİŞTİREBİLİR"

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren bir başka uygulama da serbest tüketici limitinin düşürülmesi oldu. 70 Lira ve üstü fatura ödeyen herkese tedarikçi değiştirme hakkı verilirken bu hakka sahip tüketicilerin sayısının 20 milyon düzeyinde olduğu belirtildi.

"EVRAK YÜKÜNÜN KALKMASI TÜKETİCİLERE EK 120 LİRA FAYDA SAĞLAYACAK"

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren EnCazip’in kurucusu Çağada Kırım, “Elektrik piyasası 2019 yılına tüketici lehine yapılan pek çok değişikliğin ışığında girdi. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, düşen serbest tüketici limiti ve ıslak imza zorunlu tutulan bir formu ortadan kaldıran Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği güncellemesi tüketicilere art arda verilen müjdeler oldu. Tüketiciden ıslak imza almanın maliyeti değişim yapan tüketici başına 120 liraya kadar ulaşıyordu. Sözleşmelerin uzaktan yapılabilmesi ile birlikte tüketicilerin tedarikçiden alacağı indirimin yanında bu maliyetin de tüketiciye tasarruf olarak yansıyacağı aşikar” şeklinde konuştu.