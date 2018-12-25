Elektrik ve doğalgaz indirimi ne kadar? 2019 elektrik ve doğalgaz indirim oranları belli oldu mu? Elektrik ve doğalgaz yüzde 10 indirimi ne kadar sürecek? Bu indirim vatandaşın doğalgaz ve elektirik faturasına ne zaman yansıyacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Dövizin ve petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte son dönemde doğalgaz ve elektrik piyasalarında indirim beklentisi oluşmuştu. Enerji uzmanlarına göre spot piyasadaki indirim yakın zamanda faturalara da yansıyacak ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz indirimi müjdesi ile ilgili yaptığı açıklamaların detayları haberimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; katıldığı AK Parti Grup Toplantısı'nda "Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. " açıklamasında bulundu. Erdoğan; ayrıca doğalgazda da yüzde 10 indirim olacağını ifade etti. Elektrik ve doğalgaz indirimi son dakika haberleri ve ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; müjde vermeye devam ediyor. "Bölgesel istihdam teşvkini bir yıl daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca konutlarda da yılbaşından itibaren indirim geçerli olacak dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz." dedi.

Eylül-Aralık döneminde yüzde 11'e ulaştığının altını çizen Kumbaroğlu, "Son 3 aylık periyot incelendiğinde fiyatlar Ekim'de Eylül ayına göre yüzde 3 düşmüş. Kasım ayına geldiğimizde ise bu kez Ekim ayına göre düşüş yüzde 8. Spot piyasada son 3 ayda yüzde 11'lik düşüş yaşanmış. Şimdi sıra aynı düşüşün vatandaşın cebine de doğrudan yansıması. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi.







İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarının satır başları...



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ve kesin hesap kanunun hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.



İHRACAT RAKAMLARI



İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Yıl sonu itibariyle yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekeceğimize işaret ediyor. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi olmaktan 12'nciliğe yükseleceğiz. Satınalma paritesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12'nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.



2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Önümüzdeki yıl eğitime ayırdığımız kaynağın 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Belediyelerimiz için 93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü için 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira, diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere 26,5 milyar lira.

ELEKTRİK DOĞALGAZ VE SU FATURALARINDA YENİ DÖNEM



Meclis’e sevkedilen torba yasa teklifine göre elektrik, su ve doğalgaz borçlarının icra takibi artık sanal ortamdan yapılacak. Konkordato işlemlerine sıkı denetim gelecek.



Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara yönelik, ‘sanal icra dairesi’ olarak nitelendirilebilecek yeni bir sistem geliyor. AK Parti, “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.





Teklifle, abonelik sözleşmelerinden ve tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin ilamsız icra takiplerinin elektronik ortamda başlatılması ve yürütülmesinin öngörülmesinin yanı sıra konkordato şartları yeniden düzenleniyor, ticari uyuşmazlıklarda da dava açmak için arabulucuya başvurma şartı getiriliyor.



MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ





Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi alacakların haciz aşamasına kadar olan işlemleri için Merkezi Takip Sistemi (MTS) kurulacak. Alacaklı tarafın avukatı, icra takibini MTS’deki talep formunu doldurarak başlatacak. Tebliği alan borçlu, MTS’de borç miktarını görüp ödeyecek. Ödenen para, cezaevi inşasıyla ilgili harç miktarı ayrıldıktan sonra ilgili hesaba aktarılacak.



MAL VARLIĞI SORGULANACAK



Borçlu borcu ödemezse, alacaklı tarafın avukatı haciz ve satış işlemleri için haciz aşamasına geçecek. Borçlunun mal, hak veya alacağının varlığının tespiti halinde UYAP üzerinden de haciz talep edilebilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bağımsız denetim kuruluşundan rapor alınıp konkordato ilan edilebildiğini hatırlatarak, bu tip rapor verebilen yaklaşık 256 firma bulunduğunu, düzenlemeyle firma sayısının 100 civarına ineceğini söyledi.



KONKORDATOYA YENİ DÜZEN



Teklifle, konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden belirleniyor. Buna göre, raporu verecek denetim kuruluşları daraltılacak ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması öngörülecek. Bağımsız denetim kuruluşunca, bu standartlara göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak. Konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporlarını hazırlayanların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları açıkça düzenlenecek ve bu çerçevede hazırlanacak raporla, konkordato talep edenin gerçek mali durumunun mahkeme huzuruna taşınması sağlanacak.



ARABULUCUK ŞARTI



Teklif, halen iş davalarında zorunlu tutulan arabulucuk sistemini ticari uyuşmazlıklar için de getiriyor. Buna göre, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olacak. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak.



TOBB KANUNU’NA SEÇİM RÖTUŞU



AK Parti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na bir madde eklenmesine ilişkin kanun teklifini de dün TBMMM Başkanlığı’na sundu. Düzenlemeyle milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde, YSK’nın seçim sonuçlarını ilanını takip eden 1 ay içinde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanınıyor.



Teklif AK Parti kulislerinde, Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi düşünülen oda ve borsa başkanlarına yönelik bir düzenleme olarak değerlendirildi. Parti kurmayları, “Adaylarımız arasında 5-6 oda ve borsa başkanı olabilir” ifadesini kullandılar. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kanun teklifini doğru bulmadığını belirterek, “Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır” dedi.



MARKET POŞETİ PARALI OLACAK



AK Parti, çevre kirliliğini önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklif aynen yasalaşırsa, plastik poşetler artık tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek ve her yıl güncellenecek. Ambalajlar için depozito uygulanması zorunlu tutulabilecek.



Teklife göre, planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1250 lira ceza verilecek. Standartlara aykırı emisyon saptanırsa ceza 2 bin 500 lira olacak.



İmara açılacak yeni yerleşim yerleri planlanırken, cadde ve sokaklarda bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonlarına imar planlarında yer verilmesi zorunlu olacak. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin kanun kapsamında satışa konu olan kamu konutlarından kat irtifakı kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler halinde satılabilecek. Bu konutlarda oturanlar öncelikli alım hakkından yararlanacak.