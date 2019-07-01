Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not
Karsan’ın Türkiye’de üretimini yaptığı yeni Atak Electric, Almanya’da görücüye çıktı. Birçok ülkeden katılan basın mensubu, müşteri ve distribütörler tarafından test edilen Atak Electric, tek şarjda 300 km menzili ile tam not aldı.
- KAAN ZENGİNLİ
Karsan, elektrikli ürün gamının yeni üyesi Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması ‘New Definition of Mobility’ olurken, gücünü BMW ‘i’ teknolojisinden alan ve yenilenen tasarımıyla da dikkat çeken Atak Electric, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan basın mensubu, müşteri ve distribütörler tarafından test edildi. Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW ‘i’ bataryasına sahip olan Atak Electric, dinamik tasarımı, teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve tek şarjda 300 kilometre menzile ulaşmasıyla katılımcılardan tam not aldı. ‘New Definition of Mobility’ etkinliğinde, Atak Electric ile birlikte Karsan Jest Electric, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi. Karsan CEO’su Okan Baş, 35 adet Jest Electric’in Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti.
BURSA’DA ÜRETİLİYOR
Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak’ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş, “Atak Electric’i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Bu bataryalarla Atak Electric’in menzili, 300 km’ye kadar çıkarak rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.
3 saatte tam şarj oluyor
Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.
‘Ağustosta seri üretime geçiyoruz’
BMW bataryaları için 4 yıl ve 200.000 km’ye kadar pil garantisi sağladıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, Atak Electric’in teknolojik özellikleri ve konfor seçenekleri göz önüne alındığında fiyat olarak da rakiplerinden çok daha avantajlı olduğunun altını çizdi. Karsan CEO’su Okan Baş “Ağustos 2019 itibariyle Atak Electric ile Fransa, Almanya, Romanya, İtalya, Portekiz, Bulgaristan gibi ülkelerde roadshowlarımızı başlatıp yıl sonuna kadar bu aktiviteye devam ediyor olacağız. İlk etapta Avrupa pazarlarını öncelikli olarak hedefleyeceğimiz Atak Electric modelimizde, Ağustos ayı itibariyle seri üretime başlayacağız. BMW ile işbirliğimiz devam edecek” dedi.
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