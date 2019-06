Elektrikli ‘Atak’a dünyadan tam not

Karsan, elektrikli ürün gamının yeni üyesi Atak Electric’i, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirdiği etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sundu. BMW ile birlikte düzenlenen etkinliğin bu yılki teması ‘New Definition of Mobility’ olurken, gücünü BMW ‘i’ teknolojisinden alan ve yenilenen tasarımıyla da dikkat çeken Atak Electric, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan basın mensubu, müşteri ve distribütörler tarafından test edildi. Toplamda 220 kWh kapasiteli beş adet BMW ‘i’ bataryasına sahip olan Atak Electric, dinamik tasarımı, teknolojisi, konforu, hızlı şarj özelliği ve tek şarjda 300 kilometre menzile ulaşmasıyla katılımcılardan tam not aldı. ‘New Definition of Mobility’ etkinliğinde, Atak Electric ile birlikte Karsan Jest Electric, BMW i3 ve i8 modelleri de sergilendi. Karsan CEO’su Okan Baş, 35 adet Jest Electric’in Fransa, Almanya ve Yunanistan başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladığını belirtti.

BURSA’DA ÜRETİLİYOR

Jest Electric minibüslerinin ardından, 1 yıl içerisinde otobüs sınıfındaki Atak’ın da elektrikli versiyonunu pazara sunduklarını belirten Okan Baş, “Atak Electric’i pazara sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla yüzde 100 bir Türk markası olarak, 1 yılda 2 elektrikli araç geliştirmiş ve seri üretime geçebilmiş ilk ve tek şirket olma unvanına da eriştik. Karsan Atak Electric’te 44 kWh kapasiteli 5 adet BMW i bataryası bulunuyor. Bu bataryalarla Atak Electric’in menzili, 300 km’ye kadar çıkarak rakiplerine karşı benzersiz bir avantaj sağlıyor” diye konuştu.