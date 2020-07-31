31 Temmuz 2020 Cuma 10:09 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 10:09

Yerli otomobilin şarj altyapısının kurulması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kolları sıvadı. Türkiye 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli otomobillerin heyecanını yaşarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da şarj istasyonlarının kurulması için çalışmalara başladı.

Akşam'ın haberine göre, Bakan Fatih Dönmez, Türkiye’de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

HER 10 ARACA 1 ŞARJ NOKTASI

“2030 yılına geldiğimizde 1 ila 2.5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca 1 şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız.” Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin otomobiliyle buluşturacaklarını belirten Bakan Fatih Dönmez, “Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. TOGG’un her türlü yapay zeka temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi” dedi.