Elektrikli taşıtları şarj etmek için kurulacak tesisata ilişkin teknik şartname Resmi Gazete'de

Tebliğe göre, 30 Haziran 2007'de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ'in ekinde yer alan Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine, Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklendi.

Şartnamede, elektrikli taşıtları şarj etmek için beyan frekansı 50Hz veya 60Hz, beyan besleme gerilimi 1000 volta (alternatif akım) kadar veya 1500 volta (doğru akım) kadar olan kablolu, kablosuz şarj sistemlerinin şebekeye bağlanmasını sağlayan alçak gerilim elektrik tesisatının, tasarımı, kurulması, devreye alınması ve doğrulanması ile ilgili gereklilikleri, bakımı ve konum seçimine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Şartnameye göre, şarj istasyonlarının konum seçiminde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili standart esas alınacak.

Ünitenin tasarımı, seçimi, uygulaması ve doğrulanmasında, iç ve dış ortamda, şarj ünitesinin bulunduğu alandaki ortam sıcaklığı, rutubet ve yükseklik göz önüne alınacak.

Akaryakıt, CNG, LNG ve LPG ikmal istasyonlarına yapılacak şarj üniteleri, ilgili standartlarda belirtilen emniyet mesafeleri dikkate alınarak, tehlikesiz bölgelere kurulacak.

Şarj hizmeti sunulan halka açık şarj istasyonları, ölçme, ödeme ve benzeri uygulamalar için gerekli donanım ve yazılım birimlerine sahip olacak.

Şartnamede, şarj sistemi tesisatında, elektrik çarpmasına karşı koruma için de güvenlik önlemleri yer alıyor.

Bu kapsamda erişime açık tüm şarj bağlantı noktaları da aşırı gerilimlere karşı korunacak. Atmosferik kaynaklı ve anahtarlamadan kaynaklanan aşırı gerilimlere karşı, ilgili standartlar doğrultusunda tasarım ve uygulama yapılacak.

Şarj üniteleri, ilk toprak hatası durumunda, devreyi kesmek için bir koruma cihazının monte edildiği durumlar hariç, ilgili şartları sağlayan, uygun "yalıtım izleme cihazı" ile korunacak.

Elektrikli taşıt şarj sistemi tesisatının, ilgili mevzuat ve üretici talimatlarına uygun, periyodik kontrol ve bakımları yapılacak ve kayıt defterine işlenecek. Periyodik kontrolü, yılda en az bir kez yapılacak.