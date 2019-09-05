Elektrikte yerli üretimle 1.5 milyar $ cepte kaldı

Türkiye’nin elektrik üretimindeki yerlilik oranı her geçen gün artıyor. Geçen yıl toplam tüketimin yüzde 50’si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken, bu yıl bu rakam yüzde 65’e çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında elektrik üretiminde yapılan yatırımlarla yerli payının yılın ilk 7 ayında yüzde 15 daha artarak yüzde 65’lere ulaştığını belirtti. Dönmez “Bunun ekonomik karşılığı da şu; eğer bunu yerli yenilenebilir kaynaklardan üretmemiş olsaydık, yaklaşık 1.5 milyar dolar daha ithalat yapacaktık. Önümüzdeki yıllarda yerlilik payını artırmak için yerli kaynakları azami kullanmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye’de bir dönem enerji arz güvenliği olduğunu belirten Dönmez “Ama son yıllarda artık arz güvenliğinin gerek elektrikte, gerekse doğal gazda kalmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ve enerji sektöründeki yatırımlar da uzun dönemli planlamayı gerektiren hususlar, en az 10 yıl sonrasını görmemiz gerekiyor ki biz şimdi 20’nci, 30’uncu yılların da projeksiyonlarını yaparak geleceği planlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin Akdeniz’de gerçekleştirdiği arama ve sondaj faaliyetlerine değinen Dönmez, bu konuda ciddi bir ivme yakalandığını söyledi. Dönmez “Bölgede iki sismik gemi ve iki sondaj gemisiyle oradaki faaliyetlerimizi yapıyoruz. Doğu Akdeniz’de sadece biz yokuz, yani petrol, doğal gaz aramasında güneyde Mısır, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi var. Lübnan’da henüz somut bir şey yok, onlar bazı sahaların ihalelerine çıktılar, yeni yeni gelişiyor. Suriye var ancak Suriye’de iç savaş olduğu için orada herhangi bir hareket yok. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz varız.”

ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Irak’ta ciddi bir enerji potansiyeli olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez şu açıklamayı yaptı: “Irak’la bu coğrafyada yıllardır devam eden teknik, ekonomik, kültürel ilişkilerimiz var. Sayın Adil Abdülmehdi’nin başbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu, yaklaşık 10 aylık bir hükümet. Geçtiğimiz Mayıs ayında Sayın Abdülmehdi’nin Ankara ziyaretinde yeni dönemin güzel işaretlerini birlikte müşahede etmiştik. Enerji alanındaki ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi, geliştirilmesi için de başta muhatap bakanlarımız olmak üzere Sayın Başbakan ile de görüştük. Başta petrol olmak üzere enerjinin her alanında Irak’ta ciddi bir potansiyel var, ilişkilerimizi arttırabiliriz. Yıllardır çalışan bir Irak-Türkiye petrol boru hattı var. Irak’ın kuzeyinde çıkıp, Kerkük ve civarında çıkan petrolü Ceyhan’daki terminalle pazarlara ulaştıran başta Akdeniz olmak üzere bir terminal ve bir boru hattımız var. Bu boru hattının kapasitesinin arttırılması dahil olmak üzere bazı hususları istişare etme imkanı bulduk. Irak’ın kuzeyindeki petrolün değil, Irak’ın muhtelif yerlerindeki petrolün de yine Irak-Türkiye petrol boru hattı üzerinden pazarlara ulaştırılmasıyla alakalı bazı çalışmalar olduğunu ifade ettiler, memnuniyetle karşıladık.”