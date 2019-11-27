Elektronik atıklar eğitime dönüşecek

Turkcell, sürdürülebilirliği temel alan yeni bir proje başlattı. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine ve tüm Türkiye’yi kapsayacak olan ‘Eğitime Dönüştür’ projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak.

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Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Türkiye’yi kullanmadıkları cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.