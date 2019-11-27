Elektronik atıklar eğitime dönüşecek
Çocukların eğitim masraflarını karşılamak için elektronik atıklar kullanılacak. Turkcell proje için 6.500 eski cep telefonunu bağışladı.
Turkcell, sürdürülebilirliği temel alan yeni bir proje başlattı. Turkcell çalışanlarından bayilerine, tedarikçilerinden müşterilerine ve tüm Türkiye’yi kapsayacak olan ‘Eğitime Dönüştür’ projesi bir yandan çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlarken bir yandan da çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Proje kapsamında Turkcell mağazalarına yerleştirilecek olan kutularda toplanan elektronik atıklar, bu ürünlerin toplanması ve geri dönüştürülmesi alanında yetkili olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen gelirin tamamı çocuklarımızın eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlanacak.
ESKİ ÜRÜNÜ BİZE GETİRİN
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Türkiye’yi kullanmadıkları cep telefonu ve tablet gibi cihazlarını mağazalarımızdaki tekno atık kutularına atarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.
Sloganı paylaşana hediyeler veriliyor
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca bağışlanan her atığın eğitime önemli katkı sağlayacağını belirterek “Turkcell mağazaları kanalıyla da toplama ağımızı 7 binden 8 bin 300’lere taşıyacağız” dedi. TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da “TÜBİSAD’la yaptığımız projede elektronik atıkları ekonomiye kazandırırken, 5000 çocuğu da nitelikli eğitimle buluşturma fırsatı edindik” dedi. İlk etapta destek de 6 bin 500 telefon ile Turkcell’den geldi. #eğitimedönüştür etiketiyle sosyal medyada en yaratıcı görselle paylaşan bir kişiye her ay Huawei P30 Lite akıllı telefon hediye edilecek.
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