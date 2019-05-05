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Elektronikte 5 yılda 4,4 milyarlık liralık projeye yatırım teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lirayı bulan 108 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

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AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde enerji, hizmetler, imalat, madencilik ve tarım sektörlerinde 26 bin 585 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda, toplam 597 milyar 109 milyon lira tutarında sabit yatırım yapılması ve 908 bin 823 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Son 5 yıllık dönemde imalat sektöründe ise sabit yatırım tutarı 185 milyar 112 milyon lira olan 11 bin 733 proje için teşvik belgesi hazırlandı. İmalatın alt sektörlerinden elektronik alanındaki projelere yönelik teşvikler de bu dönemde yoğunlaştı.

Elektronik sektöründe son 5 yılda sabit yatırım tutarı toplam 4 milyar 422 milyon lira olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 5 bin 910 kişiye istihdam oluşturulması planlandı.

Aynı dönemde teşvik belgesi düzenlenen elektronik yatırımlarının 92'si yerli, 16'sı yabancı sermayelilerden oluştu. Söz konusu sektörde 5 yılda 72 komple yeni yatırım için teşvik belgesi verildi ve bunların toplam yatırım tutarı 3 milyar 2 milyon lira olarak hesaplandı.

- UÇAK AKÜSÜ VE SİLAH SİSTEMLERİ GİBİ ÜRÜNLER TEŞVİK ALDI

Elektronik sektöründe sadece geçen yıl yatırım tutarı 2 milyar 186 milyon lira olan 28 proje için teşvik belgesi hazırlandı ve bu kapsamda bin 675 yeni istihdam öngörüldü. Elektronikte 2014'te düzenlenen teşvik belgelerinin sayısı 6, projelerin sabit yatırım tutarı 140 milyon lira seviyesindeydi.

Geçen yıl uçak aküsü, elektronik kara ve silah sistemleri, "led"li aydınlatma ürünleri, güneş pili, uydu alıcı, diyafon, elektronik kart, led televizyon imalatı, fotovoltaik güneş paneli, endüstriyel kamera, cep telefonu, araç multimedya cihazı gibi ürünlere yönelik yatırım projelerine teşvik sağlandı.

- EN ÇOK TEŞVİK BELGESİ MARMARA VE İÇ ANADOLU'YA

Bölgelere göre incelendiğinde, geçen yıl elektronik yatırımlarına yönelik en çok teşvik belgesinin düzenlendiği bölge Marmara oldu. Bu dönemde bölgede sabit yatırım tutarı 311 milyon lira olan 14 elektronik yatırımına teşvik verilirken 801 kişilik istihdam planlandı.

Marmara Bölgesi'ni 11 teşvik belgesiyle İç Anadolu takip etti. Söz konusu bölgede, 11 elektronik yatırımı için teşvik belgesi düzenlenirken bunların yatırım tutarı 1 milyar 863 milyon lira, istihdam sayısı 744 olarak öngörüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise elektronik sektöründe geçen yıl en çok teşvik belgesinin düzenlendiği 3'üncü bölge oldu. Bu bölgede de sabit yatırım tutarı 3 milyon lira olan 2 elektronik projesine teşvik sağlandı.

Söz konusu projelere geçen yıl KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşvikler verildi.

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