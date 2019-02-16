'Elinde dolar tutanlar daha çok beklersiniz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki toparlanmanın hızla devam ettiğini belirterek “Seçim sonrası dolar 8 TL-10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6’dan dolar alanlar tutsun elinde bakalım ne olcak. Siz daha çok beklersiniz” dedi.

ZOR DÖNEM BİTTİ

‘Adım Adım Ekonomi İzmir’ toplantısında iş adamlarına seslenen Albayrak konuşmasının başında “Yeni Türkiye’mizi hak ettiği yere ulaştırmak için ekonomiye birinci önceliği vermek zorundayız. Bu memleketi bayındır hale getirecek olan ekonomik faaliyetlerdir. Bu millet iktisadi faaliyetini sağlarsa çok güçlü bir temel üzerinde yükselecektir, onu kimse sarsamaz. Düşmanlarımızın bir türlü rıza gösteremedikleri şey budur” dedi. “Bu sözlerin birçoğu bana ait değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait. Bugünlerde yaşadığımız süreçlere de ışık tutuyor. 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi’nde bu cümleleri kurmuş” diyen Albayrak Türkiye’nin son 6 ayda zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı. Albayrak bu süreçte ekonominin hedef olduğunu belirterek Türkiye’nin ne zaman orta gelir düzeyine çıktığı an bu tür saldırılarla karşılaştığını anlattı. Bu süreçte güçlü bir duruş sergilediklerini belirten Albayrak “Türkiye’nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir” dedi.

HIZ LİMİTİ AŞILMAYACAK

Albayrak “Sadece 3 ayda esnafımıza tahsis ettiğimiz limit IMF’ten konuşulan paralar kadar. Biz yüzde 4-5’ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü merak etmeyin. Biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden hem gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız.”

GEMİDEN DÜŞTÜLER

“Toparlanma hızla devam ediyor” diyen Albayrak ‘Seçim sonrası dolar yükselecek’ diyenlere “Dolar 8 TL-10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6’dan dolar alanlar tutsun elinde bakalım ne olcak. Siz daha çok beklersiniz” dedi. Albayrak “Seçimden sonra kötü olacakmış... Adam yapsa seçimden önce yapar, kazanmasınlar diye... Algı; toparlanmanın geciktirilmeye çalışılması... Faizler, ekonomik gelişmeler her geçen gün daha iyiye gidecek. Türkiye batar diyenlerin gemiden düşüp boğulduğu bir sürece giriyoruz. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.Albayrak cari açık konusunda ise “Ocak ayı sonu itibarıyla cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Türkiye, cari fazlaya geçiş dönemine hızla yol alıyor” dedi.