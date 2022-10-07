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Ekonomi

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Ekim 2022 Cuma 13:37 - Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş 'torba kanun' teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunacakları ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

AR-GE desteklerinin 2 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz

İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar doğalgaz ve elektrik yardımı olarak 1000 TL'ye kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak

Öğrenim kredisi borçlarının faizlerini siliyoruz

2 bin TL altı icra borcu silinecek.

Maske, sokağa çıkma yasağı cezaları silinecek.

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