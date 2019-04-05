Elon Musk, 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, NASDAQ borsasındaki işlemler sonucu 2 dakikada 1.1 milyar dolar kaybetti.