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  • Elon Musk dünyada bir ilke imza attı! Net serveti dudak uçuklattı
Ekonomi

Elon Musk dünyada bir ilke imza attı! Net serveti dudak uçuklattı

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın net serveti 400 milyar doların üzerine çıktı.

AA12 Aralık 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Elon Musk dünyada bir ilke imza attı! Net serveti dudak uçuklattı
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Musk'ın servetinde yaşanan yükseliş, SpaceX'in değerindeki artış ile Tesla hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından geldi.

Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Musk'ın net serveti 430,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

İLK İSİM OLDU

Böylece, dünyanın en zengin insanı olan Musk, toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk isim oldu.

Milyarderler listesinde Musk'ı 243,7 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve 220,9 milyar dolarlık servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison takip etti.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara yükselmişti.

Bu yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti. Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu.

Ayrıca SpaceX'in değeri, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.

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