06.01.2020 14:28 - Güncelleme: 06.01.2020 14:28

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 10 milyon emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulunuyor. Söz konusu promosyonların 2020'de ne zaman ödeneceği de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli banka promosyonu 2020 ne zaman verilecek? Emeklilere banka promosyonu ödemeleri ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Emekli banka promosyonu 2020 ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2020 NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar yüksellti.

EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 promosyonlarının da benzer tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.

EMEKLİLER BANKA PROMOSYONUNDA ARTIŞ İSTİYOR

Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."