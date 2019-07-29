Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu!

Milyonlarca emekli vatandaş 'Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt arıyordu. Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu. Bu bayramda 4'üncüsü ödenecek olan bayram ikramiyesi için ödemeler heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı'ndan önce ödenmesi bekllenen ikramiyelerden 12.5 milyon emekli, dul ve yetim yararlanması hedefleniyor. Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri ödendi. Devlet tüm ödemelerini 31 Mayıs'ta yaparken, sadece emekli bayram ikramiyeleri için kasadan 10.7 milyar TL çıktı. Emekli bayram ikramiyeleri hakkında tüm detaylar haberimizde..

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5-9 Ağustos arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK? SGK’dan emekli aylığı alanların yanı sıra, mayıs ayına aylığı bağlanan emeklilere de verilecek. Bunun yanı sıra bayramda maaş almaya hak kazanan yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanacak. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da yararlanacak.

YENİ EMEKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ? 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesini alabilecekler.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.