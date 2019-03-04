Emekli bayram ikramiyesi 2019 bin TL ne zaman verilecek? Yeni emekliler Bayram ikramiyesi alacak mı?
2019 yılında Ramazan Bayramı Haziran ayında olurken Kurban Bayramı ise Ağustos ayında gerçekleşecek2019 yılının gelmesi ve Ramazan Ayı’nın yaklaşması ile birlikte en çok araştırılanlar arasında “Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Dul ve yetimler ikramiye alabilecek mi?” sorusunun cevabı yer alıyor. İşte haberimizin detayları
Ramazan ayına birkaç ay kala Bayram ikramiyesi 2019 ne zaman verilecek? Sorusu milyonlarca emekliler tarafından yanıt arıyor. 2019 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına 100 TlL ikramiye yatacak. Toplamda 2 bin TL alacak emekliler, “Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Yeni emekli olanlar da Bayram ikramiyesi alacak mı? Dul ve yetimler ikramiye alacak mı? Sorularının cevabını arıyor. İşte merak ettiğiniz soruların cevabı..
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2019 yıkında Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran Arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.
YENİ EMKLİ OLANLAR İKRAMİYE ALABİLECEKLER Mİ?
Emekli ikramiyelerinin ilki 1 ve 2 Haziran’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile Mayıs ayının son günü yatırılacak. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN?
Emeklileri bu yılın ikinci ikramiyesi Ağustos ayında ödenecek. Kurban Bayramı 111-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek
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