7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:33

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıoyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihe çevrildi. Kurban Bayramı için masraflarını gidermek isteyen emekli vatandaşların "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? " soruları cevap buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarihleri açıkladı. İşte Temmuz 2021 emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarihler

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı'nın Temmuz'un 20'sine gelmesi dolayısıyla emekli bayram ikramiyelerinin erken yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. İşte milyonlarca emeklinin beklediği tarih.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin Temmuz'un 13-16 'sında ödeneceğini açıkladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN BAYRAM İKRAMİYESİNİN YATACAĞI TARİHLER

Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için bayram ikramiyesinin Temmuz'un 13 ve 14'ünde, Bağ-Kur emeklileri için de Temmuz'un 16'sında hesaplara yatırılacağını belirtti.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini belirten Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"Maaş günü normalde Temmuz'un 17, 18, 19, 20, 21 olanların emekli bayram ikramiyesi ayın 13'ünde; 22, 23, 24, 25, 26 olanların ise Temmuz'un 14'ünde hesaplara yatırılacak.

SGK BAŞKANI DA AÇIKLADI!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Twitter hesabından Kurban Bayramı ikramiyelerine dair müjdeyi verdi.

2021 yılı Kurban Bayramının 20,21,22,23 Temmuz tarihlerine denk gelmesi nedeniyle 4-a (SSK) kapsamında aylık alanların zamlı Temmuz Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeme günleri öne çekildi.

Yılmaz, "Kurban Bayramı ikramiyelerini ve temmuz aylıklarını erken ödüyoruz. Bu vesile ile baş tacı emeklilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum." açıklamasında bulundu.