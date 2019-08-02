Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi müjdesi verildi!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme ltarihleri belli oldu! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz yıldan beri emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştiriliyor. Milyonlarca SSK-SGK Bağkur emeklisinin heyecanla beklediği emekli bayram ikramiyelerinin 4'üncüsü ödenecek. Büyük bir heyecanla beklenen bayram ikramiyesi ödemeleri için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarih verdi. Emekli ikramiyeleri ödenme tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Emekli ikramiyesi için tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8-9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK?

- SGK'dan emekli olanlar

- Bağ-Kur'dan emekli olanlar

- Emekli sandığı emeklileri

- Yaşlılık atlığı alanlar

- Vazife malullüğü aylığı alanlar

- Malullük aylığı alanlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Sürekli iş göremez geliri olanlar

- Ölüm geliri olanlar

- Şehit yakınları

- Gaziler

- Muharip gaziler

- Güvenlik korucuları

- Şampiyon sporcular

- Terörden zarar göre sivil vatandaşlar

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR Mİ?

Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK ÖDEME

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar, bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da bin lira tutarında ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 750 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.