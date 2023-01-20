Emekli maaş farkları ödenmeye başlandı. Ocak ayında emekli ve memurlara yapılan yüzde 30 zammın maaşlara yansıtılmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranları doğrultusunda Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Peki Emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2023? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte SSK, BAĞ-KUR emekli maaaşı ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekli maaş farkları ödenmeye başlandı. SSK emeklileri her ayın 17-26'sı arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre maaşlarını alıyorlar. İşte 4C emekli maaş farklarının ödeneceği tarihler

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK 2023?



SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9 olanlara

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak



Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8

Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 0

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0

Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak