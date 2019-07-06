Emekli maaşı zammı güncel listesi nedir? Bugün emekli olsam ne kadar alırım?

‘Emekli maaşı zammı güncel listesi nedir? GK SSK Bağkur ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alacağım?’ sorularına milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aranıyor. 13 milyona yakından emekli vatandaşın yeni zamlı maaşlarının hesaplarına yatmasına sayılı günler kaldı. Yeni Temmuz ayı zammı ile birlikte emeklilerin gelirinde 56,38 ile 280,87 lira arasında artışa yol açtı. Yüzde 5.01'lik artışa göre net maaş bin 125 lira 58 kuruşa, ek ödeme de 56,28 liraya çıktı. Hem maaşlar hem ek ödemeler değişti. Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet Kapısı. Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. Bütün merak ettiğiniz detaylar haberimizin ayrıntılarında…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet Kapısı.

Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet'ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Bağ-Kur esnaf 1.595,30 TL, 1675,065 TL

Bağ-Kur tarım 1.189,59 TL, 1.249,06 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.818,18 TL, 1.909,089 TL

SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.125,48 TL, 1.181,75 TL

Memur 2.379,59 TL, 2.523,37 TL

E-DEVLET SORGULAMASI

E-devlet sorgulaması için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim linkine tıklayın.

Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.

Bu maaşı alanın eline yüzde 4 oranında yani 215,63 lira ek ödemeyle birlikte 5 bin 606 lira 33 kuruş geçiyordu.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linkine tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler,

-Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

-Doğum Tarihiniz

-Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

-Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

-Fiili Gün Sayınız

-Yurtdışı Gün Sayınız

-3600 Günün Doldurulduğu Tarih

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yüzde 5 zam alacak. En düşük SSK emeklisi maaşı bin 181 TL 25 kuruş olacak. 2000 öncesi SSK emekli maaşı ise bin 982 TL 40 kuruş oldu

Bağ-Kur emeklisi esnaf en düşük bin 690 TL alıyordu. Son zammın ardından bin 774.50 TL oldu. Bağ-Kur tarım emeklisi ise en düşük bin 189 TL 71 kuruş. 59.45 TL zam alacak olan Bağ-Kur emeklisi bin 248.45TL olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Memur emeklisi en düşük 2 bin 379 TL maaş alıyordu. Memur emeklisine yüzde 6 zam yapıldı ve en düşük maaş 2 bin 500 TL'yi aştı. Yapılan son zammın ardından emeklilerin gözü net maaşlarda. Memur emeklileri yüzde 6 zam sonrası 142.50 TL artış ile 2 bin 521 TL 74 kuruş alacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR? KİMLER ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI ALABİLİR?

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.



Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;