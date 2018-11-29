Emekli maaşları Ocak zammı ne kadar olacak? 2019 SGK Bağkur emeklisi ek ödemeleri ne zaman verilecek? Emeklilerin maaşları nasıl hesaplanıyor? 2019 emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Tüm emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranları belli olmaya başladı. Kasım ayı enflasyonun açıklanması ile birlikte Aralıkta yapılacak komisyon toplantısı ile birlikte kim ne kadar maaş alacağı en düşük maaşların ne kadar olacağı belirlenecek. Aynı zamanda alınan son dakika bilgisine göre emekliye 367 lira aile yardımı yapılacak! Memura ödenen aile yardımının memur emeklilerine de verilmesi planlanıyor. 7 Aralık’ta KPDK’da masaya yatırılacak olan tasarıyla eşi çalışmayan 2 çocuklu emekliye her ay 367 lira ödenecek. Memur emeklilerine ek gelir imkanı doğdu. Memurlara verilen aile yardımının memur emeklilerine de ödenmesi gündemde. Konfederasyonların talebi, toplu sözleşme masasında bir çok kez görüşülmüş, ancak karara bağlanamamıştı. Bu kez de, 7 Aralık’ta gerçekleşecek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda masaya yatırılacak. Emekli maaşları 2019 zam oranları, ek ödemeler ve merak edilen tüm yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Milyonlarca emekli için Ocak zammmı adım adım yaklaşırken, vatandaşlar da son dakika araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Zamlar için geri sayım devam ederken, Enflasyon oranlarına göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak olan kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek.







‘EN ÖNEMLİ KONUMUZ’



Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi. Danıştay’ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve Anayasa’da hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: “Biz hem çalışanların hem de 2 milyon memur emeklisinin haklarını savunuyoruz. Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. Bunların en önemlisi de eş ve çocuk (aile) yardımıydı. Biz en başından, ‘emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor’ diye yola çıkmıştık. KPDK’da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. 7 Aralık’taki toplantıda bu konu gündemde olacak. “



DESTEK KAÇ LİRA



Kamu personeline ödenen aile yardımı hesaplanırken çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığı dikkate alınıyor. Eşi çalışmayan çocuksuz memura, 251 lira ödeniyor. 0-06 yaş her çocuk için 58 lira, 6 yaş üstü çocuk için ise 29 lira veriliyor. İki çocuklu eşi çalışmayan memura toplamda aylık 367 lira aile yardımı desteği veriliyor.



SKK VE BAĞ-KUR’LU İÇİN EMSAL OLUR



Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK’dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.



(Güneş)

Emeklinin ocak zammı ne olacak?

Türkiye'deki 12.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarında detaylar netleşiyor. Yeni yıl için yapılacak zammı merakla bekleyen vatandaşlar için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek..



Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.



Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre;



2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.



Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.



Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

SSK'LILARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;



– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.



– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?



Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.



1999'daki basamak önemli



Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur’luya bağlanacak aylığı belirliyor.



– SSK'lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.



– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK’lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2'dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.



EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.



EMEKLİ MAAŞINDA 400 TL’YE VARAN YÜKSELİŞ



Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yapması öneriliyor. Uzmanlar şu uyarıyı yaptı:”Prim yüksek yatırılırsa aylık yüksek olur. Bunun da yolu prim kazancının yüksek yatırılmasıdır.”