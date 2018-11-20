Emekli maaşları yüzde 12.76 oranında artacak

Tüm emekliler ocakta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı. Geriye 2 aylık veri kaldı.

134 LİRAYA ÇIKACAK

Kasım ve aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Ocakta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. 4 aylık enflasyona göre sınır bin 247 lira 24 kuruşa çıkacak. Maaşı bu tutarın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Ayrıca tüm emeklilerin ek ödemelerinin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekliye aylık 120 lira ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyor. Yüzde 12.26'lık artışa göre emeklinin net maaşı 3 bin 367 lira 80 kuruşa yükselecek, ek ödemesi de 134,71 liraya çıkacak. Emeklinin eline 3 bin 502 lira 51 kuruş geçmeye başlayacak.

BORÇLANACAKLAR İÇİN SON FIRSAT

Erken emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanlar dikkat! Borçlanmada taban tutarlar 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla yükselecek. Hatta işçi sendikaları, bu tarih gelmeden asgari ücretin artmasını talep ediyor. Bu nedenle elini çabuk tutanlar, kazançlı çıkacak.. Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Halen brüt asgari ücret 2 bin 29 lira 50 kuruş. Buna göre; şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar günlük en az 21 lira 65 kuruş ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 649,44 lira seviyesinde bulunuyor.. Şimdi 1 çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılırsa, en az 15 bin 586 lira ödeniyor. Yine askerlik borçlanması yapanlar 18 aylık borçlanma için en az 11 bin 689 lira ödüyor. Tüm bu tutarlar, asgari ücretteki artışla yükselecek. Eğer brüt ücret yüzde 24.76 artışla 2 bin 532 lira (net 2 bin lira) olursa, aylık en düşük borçlanma tutarı 810,24 liraya ulaşacak.

(Güneş)