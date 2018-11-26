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Emekli maaşlarında farklılık giderilecek ve ek ödeme ikiye katlanacak

2019’da emekliye seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek ve ek ödeme ikiye katlanacak.

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Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda da masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. 
 
1- İKİ KAT EK ÖDEME 
 
Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Düzenleme hayata geçerse maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.  
 
2- SEYYANEN ZAM 
 
Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı,  yıl başına kadar Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. 
 
3- HESAP DEĞİŞECEK 
 
Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.
 
(Güneş)

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