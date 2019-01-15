Emekli memur 15 Ocak zamlı maaşları 2019 enflasyon farklı SGK Bağkur emekli maaşları ne kadar? Memur maaşı enflasyon zam farklı unvanlara göre kaç TL? En düşük emekli memur maaşı ne kadar? 2019 zamlı maaşlar nasıl hesaplanır? soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar için ayrıntıları bu ha berimiz üzerinde derledik. Yaşanan ekonomik dalgalanmalara bağlı olarak 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli oldu.Emekli maaşları birçok kişinin geçimi konusunda hayati önem taşıyor ve gelen zamlar merak ediliyor. Emekli maaşılarına SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını bir nebze de azaltacak olan zamlı emekli maaşlarının kaç lira olacağını araştırıyor. İşte 2019 yılı memur emekli SSK SGK Bağkur emekli maaş zamları ve ek ödemeleri...

Kamu kurum ve kuruluşlarında “Memur” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşları 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olarak %10,73 oranında arttı. Zamlı ilk ay maaşlarını 15 Ocak 2019’da alacak olan “Memur” kadro unvanlı Devlet memurlarına, maaş zammı nedeniyle 1-14 Ocak dönemine ait fark ödemesi de yapılacak. Emekli maaşları birçok kişinin geçimi konusunda hayati önem taşıyor ve gelen zamlar merak ediliyor. Emekli maaşılarına SSK ve Bağkur emeklisi ocakta %10.19, memur emeklisi ise %10,69 oranında zamlı maaş alacak. Emekliler geçim sıkıntılarını bir nebze de azaltacak olan zamlı emekli maaşlarının kaç lira olacağını araştırıyor. Aralık ayı enflasyon rakamı emeklilerin yüksek zam beklentisini boşa çıkardı. Milyonlarca kişinin merakla araştırdığı zamlı emekli ve memur maaşı hesaplama işlemi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) resmi hesaplama robotu üzerinden öğrenilebiliyor.

EMEKLİLERE MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Emeklilerimizin farkları ocak ayı içerisinde ödenecektir” dedi.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında emekli fark ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu. Fark ödemelerinin Ocak ayı içerisinde ödeneceğini kaydeden Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir.



2018 yılında enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması üzerine memurlara ek zam verilmesi durumu ortaya çıktı. Memurlara 2019 Ocak ayında 2017 yılında memur sendikaları ve hükumet arasında gerçekleştirilen toplu sözleşmede belirtilen %4 ün üzerine enflasyon farkı eklenerek %7.15 daha ek zam verilecek.



15 Ocak 2019 tarihinde zamlı olarak maaş alacak memurları zamların net tutarını merak ediyordu. TÜİK tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde açıklanan 2018 Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla maaşlar belli oldu. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu. Bilindiği üzere toplu sözleşmede 2018 yılı için zam oranı 4+3+5 idi. Enflasyon zammı toplu sözleşme hükümlerine göre 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır.

2019 yılı asgari ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

2019 yılının ilk yarısında İmam ve Vaiz maaşı (aile yardımı hariç)

D/K Hizmet Yılı Aylık Net Maaş İmam Vaiz 1/4 25 ve üstü 3.867 TL 4.451 TL 1/4 24 3.866 TL 4.449 TL 1/3 23 3.858 TL 4.442 TL 1/2 22 3.851 TL 4.435 TL 1/1 21 3.843 TL 4.427 TL 2/3 20 3.832 TL 4.297 TL 2/2 19 3.825 TL 4.290 TL 2/1 18 3.818 TL 4.283 TL 3/3 17 3.766 TL 4.248 TL 3/2 16 3.760 TL 4.242 TL 3/1 15 3.754 TL 4.236 TL 4/3 14 3.721 TL 4.136 TL 4/2 13 3.716 TL 4.131 TL 4/1 12 3.711 TL 4.126 TL 5/3 11 3.621 TL 3.919 TL 5/2 10 3.608 TL 3.884 TL 5/1 9 3.603 TL 3.879 TL 6/3 8 3.599 TL 3.865 TL 6/2 7 3.594 TL 3.855 TL 6/1 6 3.590 TL 3.857 TL 7/3 5 3.586 TL 3.825 TL 7/2 4 3.583 TL 3.821 TL 7/1 3 3.579 TL 3.817 TL 8/3 2 3.576 TL 3.809 TL 9/3 2 3.572 TL 3.763 TL 9/2 1 3.568 TL 3.759 TL 9/1 0 3.566 TL 3.757 TL

Kadro unvanı “Memur” olanların 15 Ocak 2019 net maaşı ve 14 günlük zam farkı

D/K Hizmet Yılı 2019 Ocak Ayı “Memur” Maaşı Net Maaş 14 Günlük Fark Toplam Ödeme 1/4 25 ve üstü 3.855 TL 182 TL 4.037 TL 1/4 24 3.853 TL 182 TL 4.035 TL 1/3 23 3.846 TL 182 TL 4.028 TL 1/2 22 3.838 TL 181 TL 4.019 TL 1/1 21 3.831 TL 181 TL 4.012 TL 2/3 20 3.769 TL 178 TL 3.947 TL 2/2 19 3.762 TL 177 TL 3.939 TL 2/1 18 3.806 TL 177 TL 3.983 TL 3/3 17 3.630 TL 169 TL 3.799 TL 3/2 16 3.624 TL 168 TL 3.792 TL 3/1 15 3.618 TL 168 TL 3.786 TL 4/3 14 3.586 TL 166 TL 3.752 TL 4/2 13 3.581 TL 166 TL 3.747 TL 4/1 12 3.575 TL 166 TL 3.741 TL 5/3 11 3.375 TL 156 TL 3.531 TL 5/2 10 3.428 TL 140 TL 3.568 TL 5/1 9 3.423 TL 139 TL 3.562 TL 6/3 8 3.419 TL 139 TL 3.558 TL 6/2 7 3.415 TL 139 TL 3.554 TL 6/1 6 3.410 TL 139 TL 3.549 TL 7/3 5 3.407 TL 139 TL 3.546 TL 7/2 4 3.403 TL 139 TL 3.542 TL 7/1 3 3.399 TL 138 TL 3.537 TL 8/3 2 3.324 TL 135 TL 3.459 TL 9/3 2 3.320 TL 135 TL 3.455 TL 9/2 1 3.316 TL 135 TL 3.451 TL 9/1 0 3.313 TL 135 TL 3.448 TL

Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Ocak 2019 Net Maaş Bakan Yardımcısı 1/4 25 ve üstü 21.807 TL Genel Müdür 1/4 25 ve üstü 11.890 TL Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 ve üstü 9.681 TL Bakanlık İl Müdürü (Ank., İst., İzm.) 1/4 25 ve üstü 9.025 TL Uzman (Merkez-Kariyer) 1/4 25 ve üstü 8.242 TL Uzman Yardımcısı (Merkez-Kariyer) 9/1 0 5.565 TL Gelir Uzmanı 1/4 25 ve üstü 5.504 TL Gelir Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.516 TL İl Göç Uzman Yardımcısı 9/1 0 4.507 TL Uzman Tabip 1/4 25 ve üstü 6.687 TL Veteriner 1/4 25 ve üstü 5.752 TL Mühendis 1/4 25 ve üstü 5.800 TL Öğretmen 1/4 25 ve üstü 4.264 TL İstatistikçi 1/4 25 ve üstü 5.107 TL Ekonomist 1/4 25 ve üstü 3.959 TL Kütüphaneci 1/4 25 ve üstü 4.538 TL Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 ve üstü 4.617 TL Avukat 1/4 25 ve üstü 5.516 TL Vaiz 1/4 25 ve üstü 4.450 TL Polis Memuru 1/4 25 ve üstü 5.073 TL Şube Müdürü 1/4 25 ve üstü 5.673 TL Zabıt Katibi 1/4 25 ve üstü 4.510 TL Zabıta Memuru 1/4 25 ve üstü 3.934 TL Bilgisayar İşletmeni 1/4 25 ve üstü 3.989 TL Şef 1/4 25 ve üstü 4.145 TL Memur 1/4 25 ve üstü 3.854 TL Araştırmacı 1/4 25 ve üstü 5.476 TL Programcı (teknik lisansiyer olmayan) 1/4 25 ve üstü 4.600 TL Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1/4 25 ve üstü 3.922 TL Hizmetli 1/4 25 ve üstü 3.407 TL Öğretmen 9/1 0 3.699 TL İnfaz Ve Koruma Memuru 9/1 0 3.673 TL Polis Memuru 8/1 0 4.459 TL Hizmetli 9/1 0 3.085 TL İmam-Hatip (meslek lisesi) 12/3 0 3.526 TL VHKİ 9/1 0 3.374 TL Tekniker 9/2 0 3.841 TL 1.Sınıf Hakim ve Savcı 1/4 25 ve üstü 14.508 TL Hakim-Savcı Adayı 9/1 0 5.882 TL Profesör (en az 4 yıllık) 1/4 25 ve üstü 10.014 TL Doçent (kazanılmış hak aylığı 1) 1/4 25 ve üstü 7.470 TL Yardımcı Doçent 1/4 25 ve üstü 6.097 TL Araştırma Görevlisi 7/1 0 5.380 TL Öğretim Görevlisi 7/1 0 5.244 TL

EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR?



Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız



EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?



SSK ve Bağkur emekli aylıkları yüzde 10.2 oranında artırılacak. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için,



En düşük SSK emekli aylığı 1.747 TL'den 1.904 TL'ye,



En düşük Bağkur emekli aylığı 1.475 TL'den 1.608 TL'ye,



En düşük tarım Bağkur'lu emekli aylığı da 1.164 TL'den 1.269 TL'ye yükselecek.



SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeli enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuzda yüzde 9.17 oranında zam yapılmıştı.







ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?



Zamlı emekli maaşları Ocak ayından itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacaktır. SGK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak maaşlarını 15'inden sonra aldıkları için günü gelince hesaplarında zam farklarını da görecekler.





EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;



– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.







– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.







– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.



MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?



Memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacğı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memur emekli aylığı hesaplanırken de;



– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,



– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,



– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,



– Taban aylığı ve kıdem aylığı,



– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,



– Özel hizmet tazminatı,



– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),



– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.



Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.



BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?







Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.



1999'daki basamak önemli



Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur’luya bağlanacak aylığı belirliyor.



– SSK'lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.



– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK’lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2'dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.